Рейтинг@Mail.ru
Тренер ЦСКА Игдисамов: важно сохранить Баринова в команде - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:11 16.07.2026
Тренер ЦСКА Игдисамов: важно сохранить Баринова в команде

Тренер ЦСКА Игдисамов: важно сохранить Баринова в команде, на него рассчитываем

© Соцсети футболистаДмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Соцсети футболиста
Дмитрий Баринов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что для клуба важно сохранить полузащитника Дмитрия Баринова в команде.
  • Ранее сообщалось, что экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Марко Николич, который возглавляет греческий АЕК, был заинтересован в трансфере Баринова.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил РИА Новости, что для московского футбольного клуба важно сохранить полузащитника Дмитрия Баринова в команде.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что возглавляющий греческий АЕК экс-тренер ЦСКА и "Локомотива" Марко Николич был заинтересован в трансфере футболиста.
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Баринов продолжит карьеру в ЦСКА из-за отсутствия предложения от АЕКа
11 июля, 22:36
"Очень важно, - ответил Игдисамов на вопрос о том, насколько важно было бы сохранить Баринова в команде. - Он опытный, квалифицированный игрок. Пример для молодежи, которой у нас в составе очень много. Нам нужен такой опытный дядька, и мы на него рассчитываем".
Баринову 29 лет, воспитанник "Локомотива" перешел в ЦСКА в январе и с тех пор провел за армейцев 15 матчей с учетом чемпионата и Кубка России. За национальную сборную он отыграл 28 встреч.
Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Галактионов: вопрос с контрактами повлиял за результаты "Локомотива"
24 июня, 12:40
 
ФутболДмитрий БариновСпортПФК ЦСКАКубок России по футболуЛокомотив (Москва)АЕК (Афины)Марко Николич
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Пеллегрино
    766
    673
  • Теннис
    Перенесен
    А. Бублик
    К. Гали
    746
    665
  • Теннис
    Завершен
    Ч. ХаоцинМ. Като
    А. КорнееваП. Кудерметова
    6610
    373
  • Футбол
    18.07 19:30
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала