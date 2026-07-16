Тренер ЦСКА Игдисамов: важно сохранить Баринова в команде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что для клуба важно сохранить полузащитника Дмитрия Баринова в команде.
- Ранее сообщалось, что экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Марко Николич, который возглавляет греческий АЕК, был заинтересован в трансфере Баринова.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил РИА Новости, что для московского футбольного клуба важно сохранить полузащитника Дмитрия Баринова в команде.
"Очень важно, - ответил Игдисамов на вопрос о том, насколько важно было бы сохранить Баринова в команде. - Он опытный, квалифицированный игрок. Пример для молодежи, которой у нас в составе очень много. Нам нужен такой опытный дядька, и мы на него рассчитываем".
Баринову 29 лет, воспитанник "Локомотива" перешел в ЦСКА в январе и с тех пор провел за армейцев 15 матчей с учетом чемпионата и Кубка России. За национальную сборную он отыграл 28 встреч.