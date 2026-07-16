Тренер ЦСКА Игдисамов: важно сохранить Баринова в команде

"Очень важно, - ответил Игдисамов на вопрос о том, насколько важно было бы сохранить Баринова в команде. - Он опытный, квалифицированный игрок. Пример для молодежи, которой у нас в составе очень много. Нам нужен такой опытный дядька, и мы на него рассчитываем".