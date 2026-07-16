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Бойцы "Севера" за прошедшую ночь уничтожили более 60 боевиков - РИА Новости, 16.07.2026
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Бойцы "Севера" за прошедшую ночь уничтожили более 60 боевиков

ВС России за ночь уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили четыре пункта управления БПЛА и более 60 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • Также уничтожены 11 автомобилей высокой проходимости ВСУ.
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили четыре пункта управления БПЛА и более 60 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 4 пункта управления БПЛА, более 60 военнослужащих", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Отмечено, что также уничтожены 11 автомобилей высокой проходимости ВСУ.
"Войска группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
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