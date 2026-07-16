Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили четыре пункта управления БПЛА и более 60 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
- Также уничтожены 11 автомобилей высокой проходимости ВСУ.
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили четыре пункта управления БПЛА и более 60 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 4 пункта управления БПЛА, более 60 военнослужащих", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Отмечено, что также уничтожены 11 автомобилей высокой проходимости ВСУ.
"Войска группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
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