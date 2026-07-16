Бойцы "Севера "уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет артиллерийского орудия «Козерог» 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
- Для выявления и уничтожения пунктов управления БПЛА противника использовалась специальная тактика с имитацией работы БМ-21 «Град».
- Уничтожение пунктов управления БПЛА дезорганизовывает систему применения вражеских беспилотников в Сумской области.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия "Козерог" 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Север" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны России.
"В ходе выполнения огневых задач на сумском направлении расчет безоткатного артиллерийского орудия "Козерог" 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Север" во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем (БпС) уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, в ходе боевой работы была применена специальная тактика: артиллерийская установка "Козерог", имитирующая работу БМ-21 "Град", отработала по лесному массиву, спровоцировав противника на запуск БПЛА для обнаружения места дислокации РСЗО.
Старший офицер батареи с позывным "Кадет" детально описал алгоритм действий по выявлению пунктов управления БПЛА противника.
"Задумка следующая: артиллерийская система, имитирующая работу БМ‑21 "Град", отработала по леске — по вероятному скоплению врага. После этого наша воздушная разведка наблюдала за активностью в этих лесках, за местами пусков БПЛА, которыми противник стремился найти "Град". Разведка выявляла эти точки, вычисляла местоположение и передавала координаты на орудие Д‑20. Оно оперативно отрабатывало по этим точкам", - объяснил он.
По словам офицера, за последнюю неделю таким образом было уничтожено 10 пунктов управления БПЛА противника. "Все цели поражены, работа ведется в штатном режиме", - подытожил Кадет.
Командир расчета "Козерог" с позывным Ворчун отметил, что такая работа ведется уже на протяжении года и стала частью повседневной боевой деятельности.
"Разведка очень часто передает нам данные. По этим целям мы регулярно отрабатываем для выявления. Работаем мы уже на протяжении года. Коллектив у нас слаженный, все боевые, все дома служат. Достаточно все происходит очень четко и быстро", - подчеркнул он.
По информации Минобороны России, ликвидация пунктов управления БПЛА дезорганизовывает систему применения вражеских беспилотников в Сумской области, что способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности.
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