Бойцы "Севера "уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет артиллерийского орудия «Козерог» 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

Для выявления и уничтожения пунктов управления БПЛА противника использовалась специальная тактика с имитацией работы БМ-21 «Град».

Уничтожение пунктов управления БПЛА дезорганизовывает систему применения вражеских беспилотников в Сумской области.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия "Козерог" 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Север" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны России.

"В ходе выполнения огневых задач на сумском направлении расчет безоткатного артиллерийского орудия "Козерог" 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Север" во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем (БпС) уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ ", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России , в ходе боевой работы была применена специальная тактика: артиллерийская установка "Козерог", имитирующая работу БМ-21 "Град", отработала по лесному массиву, спровоцировав противника на запуск БПЛА для обнаружения места дислокации РСЗО.

Старший офицер батареи с позывным "Кадет" детально описал алгоритм действий по выявлению пунктов управления БПЛА противника.

"Задумка следующая: артиллерийская система, имитирующая работу БМ‑21 "Град", отработала по леске — по вероятному скоплению врага. После этого наша воздушная разведка наблюдала за активностью в этих лесках, за местами пусков БПЛА, которыми противник стремился найти "Град". Разведка выявляла эти точки, вычисляла местоположение и передавала координаты на орудие Д‑20. Оно оперативно отрабатывало по этим точкам", - объяснил он.

По словам офицера, за последнюю неделю таким образом было уничтожено 10 пунктов управления БПЛА противника. "Все цели поражены, работа ведется в штатном режиме", - подытожил Кадет.

Командир расчета "Козерог" с позывным Ворчун отметил, что такая работа ведется уже на протяжении года и стала частью повседневной боевой деятельности.

"Разведка очень часто передает нам данные. По этим целям мы регулярно отрабатываем для выявления. Работаем мы уже на протяжении года. Коллектив у нас слаженный, все боевые, все дома служат. Достаточно все происходит очень четко и быстро", - подчеркнул он.