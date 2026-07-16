Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера "уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 16.07.2026
Бойцы "Севера "уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

CC0 / Gerben van Es/Ministerie van Defensie / Самоходная артиллерийская установка PzH 2000
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
CC0 / Gerben van Es/Ministerie van Defensie /
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет артиллерийского орудия «Козерог» 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
  • Для выявления и уничтожения пунктов управления БПЛА противника использовалась специальная тактика с имитацией работы БМ-21 «Град».
  • Уничтожение пунктов управления БПЛА дезорганизовывает систему применения вражеских беспилотников в Сумской области.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия "Козерог" 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Север" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны России.
"В ходе выполнения огневых задач на сумском направлении расчет безоткатного артиллерийского орудия "Козерог" 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Север" во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем (БпС) уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.
Боевая работа танка Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Танки "Востока" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Вчера, 05:02
По данным Минобороны России, в ходе боевой работы была применена специальная тактика: артиллерийская установка "Козерог", имитирующая работу БМ-21 "Град", отработала по лесному массиву, спровоцировав противника на запуск БПЛА для обнаружения места дислокации РСЗО.
Старший офицер батареи с позывным "Кадет" детально описал алгоритм действий по выявлению пунктов управления БПЛА противника.
"Задумка следующая: артиллерийская система, имитирующая работу БМ‑21 "Град", отработала по леске — по вероятному скоплению врага. После этого наша воздушная разведка наблюдала за активностью в этих лесках, за местами пусков БПЛА, которыми противник стремился найти "Град". Разведка выявляла эти точки, вычисляла местоположение и передавала координаты на орудие Д‑20. Оно оперативно отрабатывало по этим точкам", - объяснил он.
По словам офицера, за последнюю неделю таким образом было уничтожено 10 пунктов управления БПЛА противника. "Все цели поражены, работа ведется в штатном режиме", - подытожил Кадет.
Российский военный с дроном-перехватчиком Ёлка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Бойцы Южной группировки за июль уничтожили более 20 орудий ВСУ в ДНР
15 июля, 15:20
Командир расчета "Козерог" с позывным Ворчун отметил, что такая работа ведется уже на протяжении года и стала частью повседневной боевой деятельности.
"Разведка очень часто передает нам данные. По этим целям мы регулярно отрабатываем для выявления. Работаем мы уже на протяжении года. Коллектив у нас слаженный, все боевые, все дома служат. Достаточно все происходит очень четко и быстро", - подчеркнул он.
По информации Минобороны России, ликвидация пунктов управления БПЛА дезорганизовывает систему применения вражеских беспилотников в Сумской области, что способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала