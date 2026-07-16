Защита задержанного в Армении россиянина обратилась в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита задержанного в Армении россиянина Александра Ермакова направила обращения в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МИД России с просьбой посодействовать в его освобождении и возврате в Россию.

Уроженец Омска Александр Ермаков был задержан 28 июня в аэропорту Еревана, его перепутали с разыскиваемым Интерполом тезкой.

Россиянин из Омска был взят под стражу на 30 суток по запросу Интерпола.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита задержанного в Армении россиянина Александра Ермакова, тезки разыскиваемого США "хакера", направила обращения в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МИД России с просьбой посодействовать в его освобождении и возврате в Россию, заявил РИА Новости его адвокат Дилан Раджави.

Уроженец Омска Александр Ермаков, проживающий с семьей в Москве , отдыхал с женой в Армении. По словам его брата, мужчину задержали 28 июня в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом тезкой мужчины. Россиянин с таким же именем и фамилией числился в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру.

Ермаков из Омска был взят под стражу на 30 суток по запросу Интерпола.

"Мы направили обращения в Следственный комитет, Генпрокуратуру, МИД России с просьбой посодействовать в освобождении Александра и его возврате в Россию", - сказал собеседник агентства.

Согласно предъявленному однофамильцу обвинению на территории США, в период примерно с апреля 2019 года по 12 июля 2021 года Александр Ермаков участвовал в атаках программы-вымогателя Sodinokibi, жертвами которых стали более 1000 человек, в том числе в Северном округе Техаса, говорится в тексте документа (имеется в распоряжении РИА Новости).

Среди потерпевших частные компании, правоохранительные органы, правительственные учреждения, образовательные и медицинские учреждения.

Программа-вымогатель Sodinokibi, также известная как REvil, работала по модели "Программа-вымогатель как услуга" (RaaS). В рамках этой схемы обвиняемый США Ермаков и заговорщики устанавливали на компьютеры жертв программу, шифровали компьютеры потерпевших и требовали выкуп в виде криптовалюты. Аффилированные лица Sodinokibi отвечали за поиск потенциальных жертв, а также за распространение и внедрение вредоносного ПО.