Посол Армении обсудил с главой Минсельхоза США экспорт агропродукции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян обсудил с руководителем зарубежной агрослужбы министерства сельского хозяйства США Дэниелом Уитли возможности экспорта армянской сельхозпродукции на рынок США.
- В ходе встречи были рассмотрены процедуры доступа к рынку США, действующие нормативные требования, а также предпосылки для стимулирования экспорта и развития сотрудничества между частными компаниями обеих стран в сфере АПК.
ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян обсудил возможности экспорта армянской сельхозпродукции с руководителем зарубежной агрослужбы министерства сельского хозяйства США Дэниелом Уитли, сообщает пресс-служба дипмиссии.
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"В ходе встречи были Мкртчян и Уитли обсудили вопросы расширения сотрудничества между Арменией и Соединенными Штатами в сфере сельского хозяйства. Рассмотрены возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции на рынок США, процедуры доступа к рынку, действующие нормативные требования, а также предпосылки для стимулирования экспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обсуждались также перспективы установления деловых контактов и развития взаимовыгодного сотрудничества между частными компаниями обеих стран в сфере АПК.
Россельхознадзор 26 июня заявил РИА Новости, что приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в Россию. Кроме того, ведомство с 12 июня ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ранее в интервью "Российской газете", что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.