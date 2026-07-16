Посол Армении обсудил с главой Минсельхоза США экспорт агропродукции

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"В ходе встречи были Мкртчян и Уитли обсудили вопросы расширения сотрудничества между Арменией и Соединенными Штатами в сфере сельского хозяйства. Рассмотрены возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции на рынок США, процедуры доступа к рынку, действующие нормативные требования, а также предпосылки для стимулирования экспорта", - говорится в сообщении.