Рейтинг@Mail.ru
Посол Армении обсудил с главой Минсельхоза США экспорт агропродукции - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 16.07.2026
Посол Армении обсудил с главой Минсельхоза США экспорт агропродукции

Ереван и Вашингтон обсудили возможности экспорта армянской сельхозпродукции

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян обсудил с руководителем зарубежной агрослужбы министерства сельского хозяйства США Дэниелом Уитли возможности экспорта армянской сельхозпродукции на рынок США.
  • В ходе встречи были рассмотрены процедуры доступа к рынку США, действующие нормативные требования, а также предпосылки для стимулирования экспорта и развития сотрудничества между частными компаниями обеих стран в сфере АПК.
ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян обсудил возможности экспорта армянской сельхозпродукции с руководителем зарубежной агрослужбы министерства сельского хозяйства США Дэниелом Уитли, сообщает пресс-служба дипмиссии.
«
"В ходе встречи были Мкртчян и Уитли обсудили вопросы расширения сотрудничества между Арменией и Соединенными Штатами в сфере сельского хозяйства. Рассмотрены возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции на рынок США, процедуры доступа к рынку, действующие нормативные требования, а также предпосылки для стимулирования экспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обсуждались также перспективы установления деловых контактов и развития взаимовыгодного сотрудничества между частными компаниями обеих стран в сфере АПК.
Россельхознадзор 26 июня заявил РИА Новости, что приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в Россию. Кроме того, ведомство с 12 июня ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ранее в интервью "Российской газете", что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.
Виктор Васильев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Васильев: планы США и ЕС на Армению грозят обострением обстановки в регионе
24 июня, 12:22
 
В миреАрменияСШАРоссияСергей ДанквертЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала