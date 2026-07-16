"Антиплагиат" обнаружил признаки ИИ в каждой третьей студенческой работе

Краткий пересказ от РИА ИИ Признаки использования искусственного интеллекта встречаются в России в каждой третьей студенческой работе, проверенной во втором квартале 2026 года.

Чаще всего тексты с элементами генерации встречаются в таких направлениях, как "Искусствоведение", "СМИ и массовые коммуникации", "Компьютерные и информационные науки", "Медицинские технологии", "Политологические науки".

Компания "Антиплагиат" разрабатывает новую систему проверки заимствований и ИИ в студенческих работах, которая покажет конкретный фрагмент и характер его использования.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Признаки использования искусственного интеллекта встречаются в РФ в каждой третьей студенческой работе, проверенной во втором квартале 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Антиплагиат".

"За апрель-июнь 2026 года в сервисе было проверено 2,73 миллиона работ. Из них признаки использования нейросетей выявлены в 983,7 тысячи работ против 575,9 тысячи в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, если во II квартале 2025 года признаки генерации встречались примерно в каждой пятой работе, то в 2026 году – в каждой третьей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в пятерку направлений, где во втором квартале 2026 года чаще всего встречаются тексты с элементами генерации, вошли "Искусствоведение", "СМИ и массовые коммуникации", "Компьютерные и информационные науки", "Медицинские технологии", "Политологические науки".

По словам исполнительного директора компании "Антиплагиат" Евгения Лукьянчикова, уже разрабатывается принципиально новая система проверки заимствований и ИИ в студенческих работах, которая покажет конкретный фрагмент и характер его использования.

"Преподаватель сможет видеть весь процесс создания работы и понимать, как именно студент применял нейросети, а студент – не бояться субъективных обвинений", - приводятся в сообщении его слова.