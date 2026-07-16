В Смоленской области силы ПВО сбили девять БПЛА за ночь

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили девять вражеских БПЛА в Смоленской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин.

Он уточнил, что в результате атака инфраструктура не повреждена, на местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы.