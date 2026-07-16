В Смоленской области силы ПВО сбили девять БПЛА за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили девять вражеских БПЛА в Смоленской области.
- Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили девять вражеских БПЛА в Смоленской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин.
"За прошедшую ночь над территорией региона силами министерства обороны России сбиты девять вражеских БПЛА. Среди населения пострадавших нет", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что в результате атака инфраструктура не повреждена, на местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы.
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