Аргентинцы казнили Англию за семь минут. Великий Месси снова в финале ЧМ!

Сборная Аргентины по футболу вновь вышла в финал чемпионата мира: несколько минут назад латиноамериканцы сотворили камбэк в матче против команды Англии и стали вторыми участниками решающего матча североамериканского ЧМ-2026. РИА Новости Спорт — об искрометной встрече в Атланте, в которой непереносимая болельщиками "альбиселесте" вновь подтвердила свой высочайший класс, а англичане в который раз стали жертвой "проклятия", много лет преследующего симпатичный коллектив.

Так за что невзлюбили Аргентину?

Серьезный хейт обрушился на действующих чемпионов мира и обладателей Кубка Америки из-за якобы лояльного судейства и сетки, по которой они добрались до полуфинала. Петиция за исключение сборной с турнира набрала десять миллионов подписей! Критики указывают на то, что "альбиселесте" тянут ко второму чемпионству, ведь за шесть встреч на ЧМ-2026 аргентинцы не сыграли ни одного матча со сборными из топ-10 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), встретившись в группе с командами Алжира, Австрии и Иордании, а в плей-офф — с Кабо-Верде, Египтом и Швейцарией.

Но есть несостыковка: те же англичане дошли до полуфинала без встреч с соперниками из первой десятки лучших команд мира. А путь Аргентины был бы куда сложнее, не опозорься на групповом этапе Уругвай (стал бы соперником "альбиселесте" в 1/16) и Турция (1/8). Более того, не займи второе место в своем квартете португальцы, именно Криштиану Роналду и компания зарубились бы с Месси в четвертьфинале. Что за афиша могла быть... Не хуже финала!

Рука бога

Сегодняшние полуфиналисты пять раз встречались на мировых первенствах, и дважды аргентинцы уходили с поля триумфаторами при трех поражениях. Правда, последний раз команды играли давным-давно: 24 года назад в группе ЧМ-2002 родоначальники футбола победили благодаря голу с пенальти Дэвида Бекхэма.

Как и тогда, в среду "три льва" снова фавориты. Букмекерская компания Fonbet предлагала коэффициент 1.7 на проход Англии в финал при 2.1 на банду Лео Месси.

Ну и конечно, это противостояние ассоциируется с одним из самых знаменитых голов в истории "спорта номер один". В четвертьфинале ЧМ-1986 легендарный Диего Марадона забил англичанам рукой и, позже оформив дубль, вывел Аргентину (будущую победительницу того мундиаля) в полуфинал. В случае с первым взятием ворот судья прозевал нарушение правил, а скандальный гол стал известен как "рука бога" — так сам Марадона объяснял свой непозволительный удар.

Сплошная скука...

Непонятно, чем объяснить пассивность команд в первом тайме. То ли усталость накопилась в ногах, то ли настолько футболисты опасались ошибки, однако почти ничем не запомнились 45 стартовых минут. Ноль опасных моментов, ноль попаданий в створ и пара более-менее плотных ударов издали. Первого удара вообще пришлось ждать более получаса — вот такой антирекорд ЧМ.

Что бросилось в глаза: англичане владели инициативой и успешно сковывали Месси, в то время как чемпионы мира сделали ставку на фолы и лишение соперников скорости. Ближе к перерыву игра абсолютно выровнялась, но по-прежнему не хватало матчу нерва — заискрить могла встреча только после гола.

© REUTERS / Carlos Barria Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026 © REUTERS / Carlos Barria Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026

Дальше — гол. Дальше — жарче!

Аргентина, отдохнув 15 минут, включилась и сразу рванула в атаку. На ударной позиции оказался Хулиан Альварес: сначала потащил Джордан Пикфорд, а затем на добивании форвард промазал с острого угла.

Ответ Англии получился оглушительным. На 55-й минуте европейцы убежали в контратаку и Морган Роджерс нашел прострелом в штрафной Энтони Гордона. Новичок "Барселоны" уверенно расстрелял Эмилиано Мартинеса — счет открыт. И сразу же Джулиано Симеоне, сын известного тренера Диего Симеоне, практически вывалился один на один... Но его в красивом подкате накрыл защитник Джед Спенс, и взревели английские трибуны от восторга!

© REUTERS / Paul Childs Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026 © REUTERS / Paul Childs Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026

Аргентина ни разу не проигрывала полуфинал ЧМ

До 15 июля было шесть побед из шести. И в среду вечером беспроигрышная серия не подошла к концу, хоть и шло дело к вылету. Сделали чемпионы мира все для того, чтобы спастись, чтобы зацепиться хотя бы за дополнительное время... А в итоге сотворили камбек в основное время!

Один из лучших матчей в карьере провел Пикфорд, занесший себе в актив потрясающее спасение на 69-й минуте. На линии сложился и потащил! А еще каркас ворот решил подыграть англичанам, дважды (!) спасший фаворитов после ударов Алексиса Мак Аллистера. Как будто футбольный бог отвернулся от Лео и его партнеров в красивой черно-синей форме.

Нет, не отвернулся. Поразило, как растворились на поле Гарри Кейн с Джудом Беллингемом. Однако еще больше поразило, как англичане рано прижались к своим воротам и насколько плохо сыграла их защита при угловом на 85-й минуте. Нельзя, ну нельзя так забывать об Энцо Фернандеса у линии штрафной! Пас от Месси, спокойная обработка мяча и залп в дальний. Тут Пикфорд уже не дотянулся. А потом голкипера оставили в одиночку против взмывшего над газоном Лаутаро Мартинеса... Нещадно критикуемый форвард "Интера" только вышел на замену и на второй добавленной закинул в пустые, прикончив Томаса Тухеля, его команду и надежды родоначальников футбола впервые за 60 лет поучаствовать в решающем противостоянии чемпионата мира.

А у Месси дубль из ассистов. На шести мундиалях результативных передач у "величайшего" уже 12 при рекордных 20 голах.

© REUTERS / Agustin Marcarian Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026 © REUTERS / Agustin Marcarian Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026

Битва чемпионов

Итак, до финала — четыре дня. И в нем сегодняшние триумфаторы (третий финал на четырех последних ЧМ) откроются андердогами, ведь соперник в прайме и на этом мундиале играет практически безошибочно. Чего стоит только один пропущенный мяч за семь встреч?

Да-да, мы про сборную Испании. Накануне "фурия роха" уверенно победила грозных французов, и удивительно, насколько легко у нее это получилось. Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе и другие звезды "трехцветных" почти ничего не создали у ворот Унаи Симона, так и не забив. Зато пропустили два от Микеля Оярсабаля с Педро Порро и на грустной ноте попрощались и с мундиалем, и с главным тренером Дидье Дешамом. А чемпионы Европы пробились в финал впервые с золотого ЧМ-2010 в ЮАР.

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Грустно, что турнир почти завершен. Но впереди — вишенка на торте: в субботу французы и англичане поборются в Майами за бронзу, а уже в воскресенье в пригороде Нью-Йорка мы увидим главный футбольный матч четырехлетия — победители Евро-2024 против победителей ЧМ-2022 и Копа Америка — 2024, Испания против Аргентины, Луис де ла Фуэнте против Лионеля Скалони! Отметим, что обе встречи стартуют в 22:00 мск.