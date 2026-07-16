Аленичев высказался о ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев не включил игроков сборной Испании в число лучших футболистов чемпионата мира — 2026.

Он назвал лучшими игроками чемпионата мира Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.

Сборная Испании вышла в финал ЧМ, где 19 июля сыграет с командой Аргентины.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев в разговоре с РИА Новости не стал включать игроков сборной Испании в число лучших футболистов чемпионата мира - 2026.

Сборная Испании вышла в финал чемпионата мира, где 19 июля сыграет с командой Аргентины . Действующие чемпионы Европы в полуфинале обыграли французов (2:0), а действующие чемпионы мира одержали волевую победу над англичанами (2:1).

"Лучшие игроки чемпионата мира - Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Еще Джуд Беллингем - он не нападающий, но проводит очень хороший чемпионат мира", - сказал Аленичев после презентации формы "Спартака" на сезон-2026/27 в Парке Горького.

Месси и Мбаппе в семи матчах чемпионата мира набрали 12 (8+4) и 11 (8+3) очков по системе "гол плюс пас".

Беллингем также принял участие в семи матчах, забив шесть мячей и отдав одну голевую передачу.