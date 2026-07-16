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Аленичев высказался о ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
16:48 16.07.2026 (обновлено: 16:59 16.07.2026)
Аленичев высказался о ЧМ-2026

Аленичев назвал Месси и Мбаппе лучшими футболистами ЧМ-2026

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Аленичев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев не включил игроков сборной Испании в число лучших футболистов чемпионата мира — 2026.
  • Он назвал лучшими игроками чемпионата мира Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.
  • Сборная Испании вышла в финал ЧМ, где 19 июля сыграет с командой Аргентины.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев в разговоре с РИА Новости не стал включать игроков сборной Испании в число лучших футболистов чемпионата мира - 2026.
Сборная Испании вышла в финал чемпионата мира, где 19 июля сыграет с командой Аргентины. Действующие чемпионы Европы в полуфинале обыграли французов (2:0), а действующие чемпионы мира одержали волевую победу над англичанами (2:1).
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"Лучшие игроки чемпионата мира - Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Еще Джуд Беллингем - он не нападающий, но проводит очень хороший чемпионат мира", - сказал Аленичев после презентации формы "Спартака" на сезон-2026/27 в Парке Горького.
Месси и Мбаппе в семи матчах чемпионата мира набрали 12 (8+4) и 11 (8+3) очков по системе "гол плюс пас".
Беллингем также принял участие в семи матчах, забив шесть мячей и отдав одну голевую передачу.
Лучшим бомбардиром сборной Испании на чемпионате мира является Микель Оярсабаль (5 голов). У лучших ассистентов финалиста мирового первенства Дани Ольмо и Марка Кукурельи по две результативные передачи.
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ФутболСпортИспанияАргентинаЕвропаДмитрий АленичевЧМ по футболу 2026Лионель МессиКилиан МбаппеДжуд БеллингемСпартак Москва
 
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