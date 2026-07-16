Аленичев высказался о ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев не включил игроков сборной Испании в число лучших футболистов чемпионата мира — 2026.
- Он назвал лучшими игроками чемпионата мира Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.
- Сборная Испании вышла в финал ЧМ, где 19 июля сыграет с командой Аргентины.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев в разговоре с РИА Новости не стал включать игроков сборной Испании в число лучших футболистов чемпионата мира - 2026.
"Лучшие игроки чемпионата мира - Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Еще Джуд Беллингем - он не нападающий, но проводит очень хороший чемпионат мира", - сказал Аленичев после презентации формы "Спартака" на сезон-2026/27 в Парке Горького.
Месси и Мбаппе в семи матчах чемпионата мира набрали 12 (8+4) и 11 (8+3) очков по системе "гол плюс пас".
Беллингем также принял участие в семи матчах, забив шесть мячей и отдав одну голевую передачу.
Лучшим бомбардиром сборной Испании на чемпионате мира является Микель Оярсабаль (5 голов). У лучших ассистентов финалиста мирового первенства Дани Ольмо и Марка Кукурельи по две результативные передачи.