Акции VK упали после исключения приложений компании из Google Play

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Акции VK падали на 6,4% к 14:21 мск, а ранее теряли почти 9% после сообщений об исключении приложений компании из Google Play.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Акции ВК усилили падение и теряли почти 9%, обновляя минимум цены, после сообщений об исключении приложений компании из Google Play, следует из данных Московской биржи.
К 14.21 мск акции ВК падали на 6,4%, а до сообщений они теряли 4,4%. Ранее в четверг на новостях они максимально падали почти на 9% - до 127,6 рубля - минимума за всю историю торгов на Мосбирже с декабря 2021 года.
Приложения ВК и "Макс" исчезли из Google Play, сообщили в ВК.