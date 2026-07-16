В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Иваново ("Южный"), Ярославля ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.