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СМИ: аэропорт Семнана в Иране стал целью воздушных ударов США - РИА Новости, 16.07.2026
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05:26 16.07.2026
СМИ: аэропорт Семнана в Иране стал целью воздушных ударов США

Press TV: аэропорт Семнана на севере Ирана стал целью ударов США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэропорт города Семнан на севере Ирана стал целью воздушных ударов США.
  • Центральное командование США сообщило, что удары были нанесены по командным центрам, объектам ПВО и берегового наблюдения, а также по портовому городу Бендер-Аббас.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аэропорт города Семнан на севере Ирана стал целью воздушных ударов США, передает иранский телеканал Press TV.
"Аэропорт Семнан стал целью воздушных ударов США рано утром в четверг", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что Штаты в рамках ударов против Ирана били по командным центрам, объектам ПВО и берегового наблюдения, а также ударили по портовому городу Бендер-Аббас.
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