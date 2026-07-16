СМИ: аэропорт Семнана в Иране стал целью воздушных ударов США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт города Семнан на севере Ирана стал целью воздушных ударов США.
- Центральное командование США сообщило, что удары были нанесены по командным центрам, объектам ПВО и берегового наблюдения, а также по портовому городу Бендер-Аббас.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аэропорт города Семнан на севере Ирана стал целью воздушных ударов США, передает иранский телеканал Press TV.
"Аэропорт Семнан стал целью воздушных ударов США рано утром в четверг", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что Штаты в рамках ударов против Ирана били по командным центрам, объектам ПВО и берегового наблюдения, а также ударили по портовому городу Бендер-Аббас.