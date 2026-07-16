"Ахмат" обыграл "Аджман" и завершил сборы без поражений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грозненский «Ахмат» обыграл «Аджман» из ОАЭ в контрольном матче со счетом 1:0.
- «Ахмат» завершил сборы без единого поражения.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" обыграл "Аджман" из ОАЭ в заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в сербском городе Ужице и завершилась со счетом 1:0. Гол забил Эральд Максути на 27-й минуте.
"Ахмат" завершил сборы без единого поражения. В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненцы сыграют с московским "Локомотивом" в гостях 26 июля.