Зырянов рассказал о целях "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Константин Зырянов заявил, что неизменной целью "Зенита" в последние годы является завоевание чемпионского титула в РПЛ.
- Первый официальный матч в новом сезоне "Зенит" проведет 18 июля против московского "Спартака" за Суперкубок России, а в первом туре РПЛ "сине-бело-голубые" 25 июля встретятся с тольяттинским "Акроном".
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель правления санкт-петербургского "Зенита" Константин Зырянов в разговоре с РИА Новости назвал завоевание чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) неизменной целью футбольного клуба в последние годы.
"Прошлым сезоном удовлетворен полностью, потому что мы стали чемпионами - задача, которая ставилась руководителями, была выполнена. В последние годы задача у нас не менялась - чемпионство и борьба за Кубок", - сказал Зырянов.
Первый официальный матч в новом сезоне "Зенит" проведет 18 июля. В этот день петербуржцы в Нижнем Новгороде сыграют с московским "Спартаком" за Суперкубок России. В первом туре РПЛ "сине-бело-голубые" 25 июля на выезде встретятся с тольяттинским "Акроном".
"Зенит" обыграл "Црвену Звезду" в товарищеском матче
12 июля, 21:09