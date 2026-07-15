Зырянов рассказал о целях "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ Константин Зырянов заявил, что неизменной целью "Зенита" в последние годы является завоевание чемпионского титула в РПЛ.

Первый официальный матч в новом сезоне "Зенит" проведет 18 июля против московского "Спартака" за Суперкубок России, а в первом туре РПЛ "сине-бело-голубые" 25 июля встретятся с тольяттинским "Акроном".

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель правления санкт-петербургского "Зенита" Константин Зырянов в разговоре с РИА Новости назвал завоевание чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) неизменной целью футбольного клуба в последние годы.

Зенит " за последние восемь сезонов семь раз становился чемпионом России . "Сине-бело-голубые" уступили титул в 2025 году "Краснодару".

"Прошлым сезоном удовлетворен полностью, потому что мы стали чемпионами - задача, которая ставилась руководителями, была выполнена. В последние годы задача у нас не менялась - чемпионство и борьба за Кубок", - сказал Зырянов.