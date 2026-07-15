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Зырянов рассказал о целях "Зенита" - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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10:39 15.07.2026
Зырянов рассказал о целях "Зенита"

Константин Зырянов назвал чемпионство неизменной целью "Зенита" в последние годы

© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит"Константин Зырянов
Константин Зырянов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит"
Константин Зырянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константин Зырянов заявил, что неизменной целью "Зенита" в последние годы является завоевание чемпионского титула в РПЛ.
  • Первый официальный матч в новом сезоне "Зенит" проведет 18 июля против московского "Спартака" за Суперкубок России, а в первом туре РПЛ "сине-бело-голубые" 25 июля встретятся с тольяттинским "Акроном".
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель правления санкт-петербургского "Зенита" Константин Зырянов в разговоре с РИА Новости назвал завоевание чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) неизменной целью футбольного клуба в последние годы.
"Зенит" за последние восемь сезонов семь раз становился чемпионом России. "Сине-бело-голубые" уступили титул в 2025 году "Краснодару".
"Прошлым сезоном удовлетворен полностью, потому что мы стали чемпионами - задача, которая ставилась руководителями, была выполнена. В последние годы задача у нас не менялась - чемпионство и борьба за Кубок", - сказал Зырянов.
Первый официальный матч в новом сезоне "Зенит" проведет 18 июля. В этот день петербуржцы в Нижнем Новгороде сыграют с московским "Спартаком" за Суперкубок России. В первом туре РПЛ "сине-бело-голубые" 25 июля на выезде встретятся с тольяттинским "Акроном".
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