Рейтинг@Mail.ru
Более 33 тыс жителей Ставрополья осмотрели в рамках проекта "За здоровье" - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
15:22 15.07.2026
Более 33 тыс жителей Ставрополья осмотрели в рамках проекта "За здоровье"

Свыше 33 тысяч жителей Ставропольского края осмотрели по проекту "За здоровье"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. С начала года свыше 33 тысяч жителей сельской местности Ставропольского края были осмотрены мобильными бригадами врачей в рамках проекта "За здоровье", инициированного губернатором Владимиром Владимировым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Развитие здравоохранения и повышение качества медицинской помощи – один из приоритетов работы краевого правительства. Благодаря национальным проектам, все больше жителей края получают доступ к качественной медицинской помощи. Мы продолжаем идеологию нацпроекта через краевые программы и проекты. Один из них – хорошо зарекомендовавший себя проект "За здоровье", мы будем его продолжать", – прокомментировал Владимиров.
Как сообщили в пресс-службе, на очередном заседании краевого правительства был заслушан доклад о реализации в регионе краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
По словам министра здравоохранения края Юрия Литвинова, на сегодняшний день работает девять региональных проектов, общее финансирование которых в 2026 году составляет около 1,5 миллиарда рублей.
В рамках одного из ключевых и наиболее капиталоемких проектов – "Модернизация первичного звена здравоохранения" в текущем году будет осуществлен капитальный ремонт восьми объектов здравоохранения и закуплено 14 быстровозводимых модульных конструкций для их установки в сельской местности.
Региональным проектом "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" запланирована закупка и передача лекарственных препаратов 15 тысячам пациентов с болезнями сердца.
Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом" направлен на увеличение доступности и качества медицинской помощи пациентам. В числе приоритетов – обеспечение детей с сахарным диабетом первого типа и беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы.
В рамках проекта "Популяционная профилактика развития онкологических заболеваний" запланировано дооснащение онкологического диспансера Ставрополя новым оборудованием.
Проектом "Медицинские кадры" предусмотрено продолжение кадровых программ отрасли. За шесть месяцев текущего года по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" выплаты получили 20 врачей и 3 средних медработника, которые пришли работать в сельские медучреждения. Планируется, что всего в течение года выплаты получат 76 человек.
Стартовала кампания этого года по целевому набора в медицинские образовательные учреждения. По программе специалитета выделено 188 мест, ординатуры – 161 место.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Аграрии собрали первый миллион тонн зерна в Ставропольском крае
6 июля, 16:47
 
Ставропольский крайОбществоСтавропольский крайСтавропольВладимир ВладимировМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала