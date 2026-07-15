Более 33 тыс жителей Ставрополья осмотрели в рамках проекта "За здоровье"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. С начала года свыше 33 тысяч жителей сельской местности Ставропольского края были осмотрены мобильными бригадами врачей в рамках проекта "За здоровье", инициированного губернатором Владимиром Владимировым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Развитие здравоохранения и повышение качества медицинской помощи – один из приоритетов работы краевого правительства. Благодаря национальным проектам, все больше жителей края получают доступ к качественной медицинской помощи. Мы продолжаем идеологию нацпроекта через краевые программы и проекты. Один из них – хорошо зарекомендовавший себя проект "За здоровье", мы будем его продолжать", – прокомментировал Владимиров.

Как сообщили в пресс-службе, на очередном заседании краевого правительства был заслушан доклад о реализации в регионе краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

По словам министра здравоохранения края Юрия Литвинова, на сегодняшний день работает девять региональных проектов, общее финансирование которых в 2026 году составляет около 1,5 миллиарда рублей.

В рамках одного из ключевых и наиболее капиталоемких проектов – "Модернизация первичного звена здравоохранения" в текущем году будет осуществлен капитальный ремонт восьми объектов здравоохранения и закуплено 14 быстровозводимых модульных конструкций для их установки в сельской местности.

Региональным проектом "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" запланирована закупка и передача лекарственных препаратов 15 тысячам пациентов с болезнями сердца.

Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом" направлен на увеличение доступности и качества медицинской помощи пациентам. В числе приоритетов – обеспечение детей с сахарным диабетом первого типа и беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы.

В рамках проекта "Популяционная профилактика развития онкологических заболеваний" запланировано дооснащение онкологического диспансера Ставрополя новым оборудованием.

Проектом "Медицинские кадры" предусмотрено продолжение кадровых программ отрасли. За шесть месяцев текущего года по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" выплаты получили 20 врачей и 3 средних медработника, которые пришли работать в сельские медучреждения. Планируется, что всего в течение года выплаты получат 76 человек.