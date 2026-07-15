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Причиной смерти художника Заславского стало онкологическое заболевание - РИА Новости, 15.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:01 15.07.2026
Причиной смерти художника Заславского стало онкологическое заболевание

РИА Новости: у художника Анатолия Заславского было онкологическое заболевание

© РИА Новости / Алексей ДаничевХудожник Анатолий Заславский
Художник Анатолий Заславский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Художник Анатолий Заславский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Заславского было онкологическое заболевание, сообщил его коллега Игорь Бурмистров.
  • Он отметил, что дружил с Заславским в течение 30 лет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. У скончавшегося художника Анатолия Заславского было онкологическое заболевание, сообщил РИА Новости его коллега, художник Игорь Бурмистров.
Ранее в среду Санкт-Петербургский союз художников сообщил, что Заславский скончался 15 июля на 87-м году жизни после продолжительной болезни.
«
"У него было онкологическое заболевание", - сказал Бурмистров.
Художник отметил, что дружил с Заславским в течение 30 лет.
Заславский с 1977 года являлся членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников. Произведения мастера хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства, а также в музеях Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани, Мурманска и во многих частных коллекциях России и зарубежья.
 
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