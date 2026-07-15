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Умер художник Анатолий Заславский - РИА Новости, 15.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:25 15.07.2026 (обновлено: 15:34 15.07.2026)
Умер художник Анатолий Заславский

Художник Анатолий Заславский умер после продолжительной болезни

© РИА Новости / Алексей ДаничевХудожник Анатолий Заславский
Художник Анатолий Заславский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Художник Анатолий Заславский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Художник Анатолий Савельевич Заславский скончался после продолжительной болезни.
  • О времени и месте прощания будет сообщено позднее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Художник Анатолий Заславский скончался после продолжительной болезни, сообщил Санкт-Петербургский союз художников.
"15 июля 2026 года после продолжительной болезни скончался Анатолий Савельевич Заславский", - сообщается на странице союза художников в соцсети "ВКонтакте".
О времени и месте прощания будет сообщено позднее.
Уход из жизни Заславского в союзе художников назвали невосполнимой потерей для всего художественного сообщества Северной столицы.
Заславский с 1977 года являлся членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников.
Он родился в 1939 году в Киеве, закончил Киевскую среднюю художественную школу, затем учился в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной, где окончил отделение монументальной живописи. Его творческий путь отмечен созданием монументально-декоративных работ, украсивших общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов.
Произведения мастера хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства, а также в музеях Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани, Мурманска и во многих частных коллекциях России и зарубежья.
 
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