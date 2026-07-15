Умер художник Анатолий Заславский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Художник Анатолий Савельевич Заславский скончался после продолжительной болезни.
- О времени и месте прощания будет сообщено позднее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Художник Анатолий Заславский скончался после продолжительной болезни, сообщил Санкт-Петербургский союз художников.
"15 июля 2026 года после продолжительной болезни скончался Анатолий Савельевич Заславский", - сообщается на странице союза художников в соцсети "ВКонтакте".
О времени и месте прощания будет сообщено позднее.
Уход из жизни Заславского в союзе художников назвали невосполнимой потерей для всего художественного сообщества Северной столицы.
Заславский с 1977 года являлся членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников.
Он родился в 1939 году в Киеве, закончил Киевскую среднюю художественную школу, затем учился в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной, где окончил отделение монументальной живописи. Его творческий путь отмечен созданием монументально-декоративных работ, украсивших общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов.
Произведения мастера хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства, а также в музеях Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани, Мурманска и во многих частных коллекциях России и зарубежья.