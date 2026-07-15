Умер художник Анатолий Заславский

Краткий пересказ от РИА ИИ Художник Анатолий Савельевич Заславский скончался после продолжительной болезни.

О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Художник Анатолий Заславский скончался после продолжительной болезни, сообщил Санкт-Петербургский союз художников.

"15 июля 2026 года после продолжительной болезни скончался Анатолий Савельевич Заславский", - сообщается на странице союза художников в соцсети " ВКонтакте ".

О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

Уход из жизни Заславского в союзе художников назвали невосполнимой потерей для всего художественного сообщества Северной столицы.

Заславский с 1977 года являлся членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников.

Он родился в 1939 году в Киеве, закончил Киевскую среднюю художественную школу, затем учился в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной, где окончил отделение монументальной живописи. Его творческий путь отмечен созданием монументально-декоративных работ, украсивших общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов.