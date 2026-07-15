Защита обжаловала арест экс-гендиректора "Облкоммунэнерго"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший гендиректор свердловского АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, обвиняемый в мошенничестве, сдался полиции.
- Дмитрия Буданова обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.
- Защита Дмитрия Буданова обжаловала его арест.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Защита бывшего гендиректора свердловского АО "Облкоммунэнерго" Дмитрия Буданова, обвиняемого в мошенничестве, почти год находившегося в розыске и в среду сдавшегося полиции, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
В конце сентября 2025 года Буданов попал в официальную базу розыска МВД России. Его, по данным источника в правоохранительных органах, обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.
В среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил РИА Новости, что Буданов сдался полиции и заключен под стражу, расследование его уголовного дела продолжается. В объединенной пресс-службе судов региона агентству сообщали, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу фигуранта до 16 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
"Адвокат обжаловал его арест", – сказала собеседница агентства на вопрос, были ли в суде апелляции на арест Буданова.
В октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ активы уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" (в которую входит "Облкоммунэнерго") были обращены в доход государства. Бывший бенефициар холдинга Алексей Бобров, председатель совета директоров холдинга Татьяна Черных и Антон Боликов, бывший гендиректор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК) – дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", находятся в СИЗО по обвинению в хищении субсидий, выделенных областным правительством.