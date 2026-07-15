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Защита обжаловала арест экс-гендиректора "Облкоммунэнерго" - РИА Новости, 15.07.2026
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13:33 15.07.2026
Защита обжаловала арест экс-гендиректора "Облкоммунэнерго"

Защита сдавшегося полиции экс-главы "Облкоммунэнерго" обжаловала его арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший гендиректор свердловского АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, обвиняемый в мошенничестве, сдался полиции.
  • Дмитрия Буданова обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.
  • Защита Дмитрия Буданова обжаловала его арест.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Защита бывшего гендиректора свердловского АО "Облкоммунэнерго" Дмитрия Буданова, обвиняемого в мошенничестве, почти год находившегося в розыске и в среду сдавшегося полиции, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
В конце сентября 2025 года Буданов попал в официальную базу розыска МВД России. Его, по данным источника в правоохранительных органах, обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.
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В среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил РИА Новости, что Буданов сдался полиции и заключен под стражу, расследование его уголовного дела продолжается. В объединенной пресс-службе судов региона агентству сообщали, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу фигуранта до 16 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
"Адвокат обжаловал его арест", – сказала собеседница агентства на вопрос, были ли в суде апелляции на арест Буданова.
В октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ активы уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" (в которую входит "Облкоммунэнерго") были обращены в доход государства. Бывший бенефициар холдинга Алексей Бобров, председатель совета директоров холдинга Татьяна Черных и Антон Боликов, бывший гендиректор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК) – дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", находятся в СИЗО по обвинению в хищении субсидий, выделенных областным правительством.
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