Краткий пересказ от РИА ИИ Яна Лантратова заявила, что России удалось отстоять свой правозащитный суверенитет несмотря на давление западных стран.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Западные страны пытались навязать свою законотворческую модель, но РФ удалось отстоять свой правозащитный суверенитет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Как бы на нас в свое время ни давили западные страны, пытались навязать какую-то свою правозащитную модель... нам удалось, благодаря нашему президенту, отстоять наш правозащитный суверенитет. У нас особая правозащитная модель", - сказала Лантратова в интервью ИС "Вести"

Она отметила, что в институт защиты прав граждан поступают 415 тысяч обращений в год, что говорит о доверии граждан.

Лантратова также рассказала про большой интерес международных правовых структур к России . По ее словам, у института существует 50 соглашений о сотрудничестве с зарубежными уполномоченными по правам человека и правозащитными организациями разных стран.