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Запад пытался навязать России свою правозащитную модель, заявила Лантратова - РИА Новости, 15.07.2026
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15:25 15.07.2026
Запад пытался навязать России свою правозащитную модель, заявила Лантратова

Лантратова: РФ отстояла свой правозащитный суверенитет вопреки давлению Запада

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Яна Лантратова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова заявила, что России удалось отстоять свой правозащитный суверенитет несмотря на давление западных стран.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Западные страны пытались навязать свою законотворческую модель, но РФ удалось отстоять свой правозащитный суверенитет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Как бы на нас в свое время ни давили западные страны, пытались навязать какую-то свою правозащитную модель... нам удалось, благодаря нашему президенту, отстоять наш правозащитный суверенитет. У нас особая правозащитная модель", - сказала Лантратова в интервью ИС "Вести".
Она отметила, что в институт защиты прав граждан поступают 415 тысяч обращений в год, что говорит о доверии граждан.
Лантратова также рассказала про большой интерес международных правовых структур к России. По ее словам, у института существует 50 соглашений о сотрудничестве с зарубежными уполномоченными по правам человека и правозащитными организациями разных стран.
"Более того, по инициативе российской стороны создан Евразийский альянс омбудсменов, и мы проводим международные научно-практический конференции", - сказала она.
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