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Захарова потребовала от МАГАТЭ четко осудить гибель главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 15.07.2026
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21:05 15.07.2026 (обновлено: 21:31 15.07.2026)
Захарова потребовала от МАГАТЭ четко осудить гибель главного инженера ЗАЭС

Захарова: убийство ВСУ главного инженера ЗАЭС обязан наконец разглядеть Гросси

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате атаки дрона ВСУ.
  • МИД России требует от МАГАТЭ и профильных международных структур четкого осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия требует от МАГАТЭ и профильных международных структур четкого осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил в среду, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате целенаправленного теракта киевского режима - дрон ВСУ атаковал служебную машину, также погиб водитель.
"Это преступление киевского режима обязан, наконец, разглядеть (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль - ред.) Гросси - требуем от профильных международных структур, в первую очередь, МАГАТЭ, четкого, артикулированного заявления с осуждением этого убийства", - заявила Захарова в своем Telegram-канале.
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