Захарова потребовала от МАГАТЭ четко осудить гибель главного инженера ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате атаки дрона ВСУ.
- МИД России требует от МАГАТЭ и профильных международных структур четкого осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия требует от МАГАТЭ и профильных международных структур четкого осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил в среду, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате целенаправленного теракта киевского режима - дрон ВСУ атаковал служебную машину, также погиб водитель.
"Это преступление киевского режима обязан, наконец, разглядеть (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль - ред.) Гросси - требуем от профильных международных структур, в первую очередь, МАГАТЭ, четкого, артикулированного заявления с осуждением этого убийства", - заявила Захарова в своем Telegram-канале.
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