Тарифы за проход через Ормуз противоречат морскому праву, заявила Захарова

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"Чего только не обсуждается. Поэтому не берусь сейчас оценивать актуальность и достоверность всех подобных заявлений, тем более что, подчеркиваю, они отличаются порой противоречивостью. Мы исходим из того, что введение тарифов за транзитный проход в международных проливах противоречило бы международному морскому праву", - сказала Захарова на брифинге.