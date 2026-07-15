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Тарифы за проход через Ормуз противоречат морскому праву, заявила Захарова - РИА Новости, 15.07.2026
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19:33 15.07.2026
Тарифы за проход через Ормуз противоречат морскому праву, заявила Захарова

Захарова: тарифы за проход через Ормузский пролив противоречат морскому праву

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что введение тарифов для торговых судов за проход через Ормузский пролив противоречило бы международному морскому праву.
  • В СМИ появляются противоречивые заявления о возможном создании фондов для оплаты услуг по обеспечению безопасности судоходства в регионе от представителей стран Персидского залива и внерегиональных государств.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Введение тарифов для торговых судов за проход через Ормузский пролив противоречило бы международному морскому праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в средствах массовой информации появляется множество противоречивых заявлений насчет судоходства в Ормузском проливе и гипотетического создания неких фондов, которые принимали бы плату за услуги по обеспечению безопасности судоходства в регионе, которые делаются как представителями стран Персидского залива, включая Иран, Оман и Саудовскую Аравию, так и представителями внерегиональных государств, в том числе США и стран Западной Европы.
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"Чего только не обсуждается. Поэтому не берусь сейчас оценивать актуальность и достоверность всех подобных заявлений, тем более что, подчеркиваю, они отличаются порой противоречивостью. Мы исходим из того, что введение тарифов за транзитный проход в международных проливах противоречило бы международному морскому праву", - сказала Захарова на брифинге.
При этом теме защиты российского торгового флота, по ее словам, придается первостепенное значение.
"Он (вопрос - ред.) регулярно поднимается в контактах с соответствующими странами и, конечно, в профильных международных организациях", - добавила она.
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В миреОрмузский проливРоссияПерсидский заливМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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