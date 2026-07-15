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За милитаризацией Европы стоит Франция, заявила Захарова - РИА Новости, 15.07.2026
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19:19 15.07.2026 (обновлено: 19:30 15.07.2026)
За милитаризацией Европы стоит Франция, заявила Захарова

Захарова заявила, что Франция стала идейным вдохновителем милитаризации Европы

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Франция стала одним из идейных вдохновителей милитаризации Европы.
  • Она подчеркнула, что "настоящий милитаристский пыл" Макрона — это проявление курса европейских элит на сдерживание России.
  • Французские СМИ сообщали, что парад по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля должен был стать демонстрацией результатов милитаризации страны.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В последние годы Франция, примеряя на себя треуголку "партии войны", стала одним из идейных вдохновителей милитаризации Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, западные европейцы демонстрируют свой настрой на абсолютно безудержную агрессивную поддержку киевского режима, эскалацию противостояния на европейском континенте против России. Как подчеркнула дипломат, "настоящий милитаристский пыл" Эммануэля Макрона - это проявление курса правящих европейских элит на сдерживание РФ.
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"В последние годы ведь именно Франция - я имею в виду не страна, а режим, который сейчас заправляет в Елисейском дворце, - вот он стал одним из ведущих идейных вдохновителей милитаризации Европы, и можно сказать, что они примеряют на себя треуголку "партии войны", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее французские СМИ сообщали, что парад по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля должен был стать демонстрацией результатов милитаризации страны. На мероприятии присутствовали более 20 глав государств и правительств, а также Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодного обращения к вооруженным силам страны - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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13 июля, 15:27
 
В миреРоссияФранцияЕвропаМария ЗахароваЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТОЕврокомиссия
 
 
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