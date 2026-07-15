За милитаризацией Европы стоит Франция, заявила Захарова

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"В последние годы ведь именно Франция - я имею в виду не страна, а режим, который сейчас заправляет в Елисейском дворце, - вот он стал одним из ведущих идейных вдохновителей милитаризации Европы, и можно сказать, что они примеряют на себя треуголку "партии войны", - сказала Захарова на брифинге.