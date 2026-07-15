Захарова прокомментировала реакцию Нидерландов на осквернение могил военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неизвестные осквернили около 150 надгробий советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом, полиция начала расследование.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция властей Нидерландов на инцидент недостаточна.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Реакция властей в Нидерландах с одним лишь осуждением осквернения надгробий советских воинов недостаточна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В пятницу директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. Полиция начала расследование инцидента. В фонде добавили, что акту вандализма подверглись около 150 надгробий. Посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что будет настаивать на наказании виновных.
"Мне сложно сказать о степени их искренности, но я подразумеваю, что она недостаточная эта искренность. Мало в данной ситуации сказать о том, что они (власти Нидерландов - ред.) это все порицают", - сказала она в эфире радио Sputnik, комментируя ситуацию с осквернением надгробий.