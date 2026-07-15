Захарова прокомментировала реакцию Нидерландов на осквернение могил военных

"Мне сложно сказать о степени их искренности, но я подразумеваю, что она недостаточная эта искренность. Мало в данной ситуации сказать о том, что они (власти Нидерландов - ред.) это все порицают", - сказала она в эфире радио Sputnik, комментируя ситуацию с осквернением надгробий.