Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова заявила, что игнорирование генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем ударов ВСУ по мирным жителям в России — постыдная и позорная позиция.

Захарова отметила, что секретариат ООН не реагирует на данные об атаках Киева на мирное население регионов РФ.

По словам Захаровой, максимум для секретариата ООН — невнятная реакция на удары ВСУ по гражданским.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Игнорирование генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем ударов ВСУ по мирным жителям в России - постыдная и позорная позиция, заявила официальный представитель ИД РФ Мария Захарова.

На брифинге для СМИ она отметила, что секретариат ООН не реагирует на постоянно направляемые Россией данные об атаках Киева на мирное население регионов РФ.

"Хотя бы раз что-то было сказано Гутеррешем? Стыд, позор, полная дисфункция", - подчеркнула дипломат, комментируя отсутствие реакции генсека ООН на атаки ВСУ на мирных жителей России.

По словам Захаровой, секретариат ООН делает вид, что не знает об охоте дронов ВСУ на мирных жителей, об атаках на медиков и спасателей. Максимум для секретариата - невнятная реакция на удары ВСУ по гражданским.