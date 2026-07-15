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Захарова осудила Гутерреша за игнорирование ударов ВСУ по мирным жителям - РИА Новости, 15.07.2026
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18:46 15.07.2026
Захарова осудила Гутерреша за игнорирование ударов ВСУ по мирным жителям

Захарова назвала игнорирование Гутеррешем ударов ВСУ по мирным жителям позором

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что игнорирование генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем ударов ВСУ по мирным жителям в России — постыдная и позорная позиция.
  • Захарова отметила, что секретариат ООН не реагирует на данные об атаках Киева на мирное население регионов РФ.
  • По словам Захаровой, максимум для секретариата ООН — невнятная реакция на удары ВСУ по гражданским.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Игнорирование генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем ударов ВСУ по мирным жителям в России - постыдная и позорная позиция, заявила официальный представитель ИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она отметила, что секретариат ООН не реагирует на постоянно направляемые Россией данные об атаках Киева на мирное население регионов РФ.
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"Хотя бы раз что-то было сказано Гутеррешем? Стыд, позор, полная дисфункция", - подчеркнула дипломат, комментируя отсутствие реакции генсека ООН на атаки ВСУ на мирных жителей России.
По словам Захаровой, секретариат ООН делает вид, что не знает об охоте дронов ВСУ на мирных жителей, об атаках на медиков и спасателей. Максимум для секретариата - невнятная реакция на удары ВСУ по гражданским.
"Это недопустимая, позорная позиция, которая расшатывает авторитет Организации Объединенных Наций еще больше. Он и так уже давно пошатнулся из-за таких Гутеррешей", - добавила она.
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В миреРоссияКиевАнтониу ГутеррешМария ЗахароваООНВооруженные силы Украины
 
 
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