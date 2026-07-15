Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова назвала обвинения Молдавии в адрес России попыткой отвлечь внимание от коррупционного скандала.

Кишинев утверждает, что Москва ведет "скрытую подрывную работу" по выращиванию лояльных общественно-политических лидеров.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обвинения Молдавии в том, что Россия якобы ведет в стране "скрытую подрывную работу", являются нелепой попыткой отвлечь внимание молдавских граждан от разгоревшегося в стране коррупционного скандала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе еженедельного брифинга дипломат процитировала слова главы внешней службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, который 9 июля бездоказательно обвинил Россию в том, что она якобы ведет в Молдавии "скрытую подрывную работу по выращиванию лояльных общественно-политических лидеров, которые должны продвигать российские интересы вопреки молдавским интересам".

"Власти этой страны в запале антироссийской истерии продолжают тиражировать новые фейки про нашу страну... Подобные инсинуации являются лишь неуклюжей, абсолютно чудовищной, нелепой попыткой отвести внимание общественности Молдавии от разгоревшегося в стране очередного коррупционного скандала, последствия которого обернулись отставкой премьера и настоящим правительственным кризисом", - сказала Захарова.