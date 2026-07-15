Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова назвала действия ФРГ в контексте расследования взрывов на "Северном потоке" театром абсурда на мировых гастролях.

По ее словам, ситуация выглядит шизофренической потому, что Германия, обвиняя военнослужащего ВСУ в подрыве газопровода по указанию "государственных инстанций Украины", продолжает передавать киевскому режиму миллиарды евро.

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "театром абсурда на мировых гастролях" действия немецких властей на фоне новых деталей в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток".

Ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный пото к" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.

"Нет, это не театр абсурда. Это театр абсурда на мировых гастролях", - сказала Захарова в ходе брифинга

Дипломат с удивлением отметила, что один человек, некий Сергей К., "просто взял и не только совершил военное преступление", но и "посягнул на само процветание германской экономики и благополучия населения локомотива Европейского союза".

"Вот он один взял - лишил Германию газа", - добавила она.

По ее словам, ситуация выглядит не просто комической, но и "шизофренической" потому, что Германия, обвиняя военнослужащего ВСУ в подрыве газопровода по указанию "государственных инстанций Украины", продолжает передавать киевскому режиму миллиарды евро.

"Официальные власти Германии продолжают грабить свое собственное население и передавать десятки миллиардов евро тому самому киевскому режиму, который, по их же собственному заключению, и был в сговоре с Сергеем К. в целях разрушения экономики Германии, нанесения ей экономического ущерба", - резюмировала она.