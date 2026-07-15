Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова назвала действия ФРГ в контексте расследования взрывов на "Северном потоке" театром абсурда на мировых гастролях.
- По ее словам, ситуация выглядит шизофренической потому, что Германия, обвиняя военнослужащего ВСУ в подрыве газопровода по указанию "государственных инстанций Украины", продолжает передавать киевскому режиму миллиарды евро.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "театром абсурда на мировых гастролях" действия немецких властей на фоне новых деталей в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток".
Ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
"Нет, это не театр абсурда. Это театр абсурда на мировых гастролях", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Дипломат с удивлением отметила, что один человек, некий Сергей К., "просто взял и не только совершил военное преступление", но и "посягнул на само процветание германской экономики и благополучия населения локомотива Европейского союза".
"Вот он один взял - лишил Германию газа", - добавила она.
По ее словам, ситуация выглядит не просто комической, но и "шизофренической" потому, что Германия, обвиняя военнослужащего ВСУ в подрыве газопровода по указанию "государственных инстанций Украины", продолжает передавать киевскому режиму миллиарды евро.
"Официальные власти Германии продолжают грабить свое собственное население и передавать десятки миллиардов евро тому самому киевскому режиму, который, по их же собственному заключению, и был в сговоре с Сергеем К. в целях разрушения экономики Германии, нанесения ей экономического ущерба", - резюмировала она.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.