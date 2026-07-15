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Захарова оценила ситуацию с расследованием взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.07.2026
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17:27 15.07.2026
Захарова оценила ситуацию с расследованием взрывов на "Северных потоках"

Захарова: отказ ФРГ сотрудничать по "Северным потокам" говорит о предвзятости

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что отказ Германии взаимодействовать с Россией усложняет оценку беспристрастности немецких органов в расследовании взрывов на газопроводе "Северный поток".
  • Она отметила, что из-за отказа Германии сложно говорить и о фундаментальности выводов следствия.
  • Мария Захарова подчеркнула, что Дания и Швеция полтора года делали вид, что проводят национальные расследования, а затем передали все улики германской стороне.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сложно говорить о беспристрастности немецких органов к расследованию взрывов на газопроводе "Северный поток" ввиду отказа Германии взаимодействовать с Россией.
"С учетом отказа германских властей, вопреки международным обязательствам, от оказания правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям, взаимодействовать с российскими правоохранительными органами в расследовании этого преступления, сложно говорить о беспристрастности германских органов юстиции", - сказала она в ходе брифинга.
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Захарова отметила, что в этой же связи сложно говорить и о фундаментальности выводов следствия.
"Хотелось бы напомнить, что Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах и были совершены подрывы трубопроводов, полтора года делали вид, что проводят национальные расследования. После чего, буквально попытавшись умыть руки, передали все так называемые улики германской стороне. И это даже несмотря на колоссальный экологический ущерб, нанесенный Балтийскому морю вблизи их территории", - подчеркнула она.
Ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины. В свою очередь, офис генерального прокурора Украины утверждает, что не установил фактов, свидетельствующих о причастности Украины к подрыву газопроводов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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В миреРоссияУкраинаГерманияМария ЗахароваДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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