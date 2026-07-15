Захарова оценила ситуацию с расследованием взрывов на "Северных потоках"

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что отказ Германии взаимодействовать с Россией усложняет оценку беспристрастности немецких органов в расследовании взрывов на газопроводе "Северный поток".

Она отметила, что из-за отказа Германии сложно говорить и о фундаментальности выводов следствия.

Мария Захарова подчеркнула, что Дания и Швеция полтора года делали вид, что проводят национальные расследования, а затем передали все улики германской стороне.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сложно говорить о беспристрастности немецких органов к расследованию взрывов на газопроводе "Северный поток" ввиду отказа Германии взаимодействовать с Россией.

"С учетом отказа германских властей, вопреки международным обязательствам, от оказания правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям, взаимодействовать с российскими правоохранительными органами в расследовании этого преступления, сложно говорить о беспристрастности германских органов юстиции", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова отметила, что в этой же связи сложно говорить и о фундаментальности выводов следствия.

"Хотелось бы напомнить, что Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах и были совершены подрывы трубопроводов, полтора года делали вид, что проводят национальные расследования. После чего, буквально попытавшись умыть руки, передали все так называемые улики германской стороне. И это даже несмотря на колоссальный экологический ущерб, нанесенный Балтийскому морю вблизи их территории", - подчеркнула она.

Ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины. В свою очередь, офис генерального прокурора Украины утверждает, что не установил фактов, свидетельствующих о причастности Украины к подрыву газопроводов.