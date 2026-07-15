Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки западных вооружений Киеву остаются одним из главных препятствий для урегулирования украинского конфликта, заявила Захарова.
- Мария Захарова напомнила о словах Жозепа Борреля, который заявлял, что без западных поставок вооружений конфликт на Украине завершился бы в течение дней, недель или месяца.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поставки западных вооружений Киеву остаются одним из главных препятствий для урегулирования украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Оружейные поставки являются одним из препятствий для украинского урегулирования", - подчеркнула она.
Захарова напомнила о словах бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который ранее заявлял, что без западных поставок вооружений конфликт на Украине "завершился бы в течение дней, недель или месяца".