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Захарова назвала главное препятствие для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 15.07.2026
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17:15 15.07.2026
Захарова назвала главное препятствие для окончания конфликта на Украине

Захарова: оружейные поставки являются препятствием для урегулирования на Украине

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки западных вооружений Киеву остаются одним из главных препятствий для урегулирования украинского конфликта, заявила Захарова.
  • Мария Захарова напомнила о словах Жозепа Борреля, который заявлял, что без западных поставок вооружений конфликт на Украине завершился бы в течение дней, недель или месяца.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поставки западных вооружений Киеву остаются одним из главных препятствий для урегулирования украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если западные государства - участники ОБСЕ искренне хотят положить конец противостоянию, которое оттягивает ресурсы их собственных налогоплательщиков, им просто нужно прекратить оружейную подпитку киевского режима", - сказала Захарова на брифинге.
"Оружейные поставки являются одним из препятствий для украинского урегулирования", - подчеркнула она.
Захарова напомнила о словах бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который ранее заявлял, что без западных поставок вооружений конфликт на Украине "завершился бы в течение дней, недель или месяца".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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