Захарова назвала главное препятствие для окончания конфликта на Украине

"Оружейные поставки являются одним из препятствий для украинского урегулирования", - подчеркнула она.

Захарова напомнила о словах бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который ранее заявлял, что без западных поставок вооружений конфликт на Украине "завершился бы в течение дней, недель или месяца".