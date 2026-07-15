Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова назвала "супернеоязычеством" фреску с изображением Степана Бандеры в соборе в Тернополе.

Захарова отметила, что в храмах Тернополя и Тернопольской области есть изображения Степана и Андрея Бандеры.

По мнению Захаровой, в прошлом на Украине неоязычество было связано с дохристианскими верованиями, а сейчас объектом поклонения стали нацистские личности.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фреска в украинском соборе с изображением главаря запрещенных в РФ экстремистских организаций ОУН-УПА* Степана Бандеры - это "супернеоязычество", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге для СМИ она обратила внимание на то, что в соцсетях в начале июля появились изображения фрески с Бандерой в соборе в Тернополе . Кроме того, в соцсетях показали витраж из храма в Тернопольской области с изображением Андрея Бандеры, отцы главаря украинских радикалов.

"Это новые боги для киевского режима. Они выглядят так. Это такое, я бы сказала, "супернеоязычество", - сказала Захарова.

Она отметила, что неоязычество в прошлом набирало популярность на Украине. Однако тогда обращались к дохристианским верованиям, действительно распространенным когда-то на территории современной Украины. Сейчас же объектом поклонения выступают вовсе не духи и явления природы, как в древности.

"Теперь заставляют в храмах поклоняться нацистским ублюдкам. Это, конечно, новое слово. Не уверена, что сами нацисты до такого додумались бы", - подчеркнула Захарова.