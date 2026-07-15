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Захарова назвала фреску с Бандерой на Украине "супернеоязычеством" - РИА Новости, 15.07.2026
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17:06 15.07.2026 (обновлено: 17:17 15.07.2026)
Захарова назвала фреску с Бандерой на Украине "супернеоязычеством"

Захарова назвала фреску с Бандерой в соборе в Тернополе "супернеоязычеством"

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала "супернеоязычеством" фреску с изображением Степана Бандеры в соборе в Тернополе.
  • Захарова отметила, что в храмах Тернополя и Тернопольской области есть изображения Степана и Андрея Бандеры.
  • По мнению Захаровой, в прошлом на Украине неоязычество было связано с дохристианскими верованиями, а сейчас объектом поклонения стали нацистские личности.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фреска в украинском соборе с изображением главаря запрещенных в РФ экстремистских организаций ОУН-УПА* Степана Бандеры - это "супернеоязычество", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она обратила внимание на то, что в соцсетях в начале июля появились изображения фрески с Бандерой в соборе в Тернополе. Кроме того, в соцсетях показали витраж из храма в Тернопольской области с изображением Андрея Бандеры, отцы главаря украинских радикалов.
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"Это новые боги для киевского режима. Они выглядят так. Это такое, я бы сказала, "супернеоязычество", - сказала Захарова.
Она отметила, что неоязычество в прошлом набирало популярность на Украине. Однако тогда обращались к дохристианским верованиям, действительно распространенным когда-то на территории современной Украины. Сейчас же объектом поклонения выступают вовсе не духи и явления природы, как в древности.
"Теперь заставляют в храмах поклоняться нацистским ублюдкам. Это, конечно, новое слово. Не уверена, что сами нацисты до такого додумались бы", - подчеркнула Захарова.
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