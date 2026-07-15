Захарова назвала договоренность Киева и Брюсселя о мобилизации геноцидом

В заявлении Совета ЕС, в частности говорится о том, что страны Евросоюза решили, что с марта 2027 года временная защита будет предоставляться новым заявителям с Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности. Новое правило будет распространяться только на новых заявителей и не затронет украинцев, уже пользующихся временной защитой в странах Евросоюза, уточняется в заявлении.