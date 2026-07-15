Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что возможная договоренность Киева и Брюсселя об увеличении масштабов мобилизации в обмен на кредит Евросоюза является геноцидом украинского народа.
- По данным польских источников, Еврокомиссия намерена внести изменения в директиву о временной защите украинских граждан в ЕС.
- Страны Евросоюза решили, что с марта 2027 года временная защита будет предоставляться новым заявителям с Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Возможная договоренность Киева и Брюсселя об увеличении масштабов мобилизации в обмен на кредит Евросоюза является геноцидом украинского народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как отмечают украинские СМИ, среди населения активно распространяются слухи о том, что киевский режим в обмен на кредит Европейского союза в 90 миллиардов евро обязался существенно нарастить количество мобилизуемых... Что это, вы спросите? Это осуществляемый (Владимиром - ред.) Зеленским геноцид своего собственного украинского народа", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, на Украине также все чаще обсуждается возможность снижения возраста мобилизации до 22 или даже до 18 лет. Захарова отметила, что, по данным польских источников, Еврокомиссия уже в июле намерена внести изменения в директиву о временной защите украинских граждан в ЕС.
В заявлении Совета ЕС, в частности говорится о том, что страны Евросоюза решили, что с марта 2027 года временная защита будет предоставляться новым заявителям с Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности. Новое правило будет распространяться только на новых заявителей и не затронет украинцев, уже пользующихся временной защитой в странах Евросоюза, уточняется в заявлении.