Захарова посоветовала "коалиции желающих" перестать тешиться иллюзиями

"Тем, кто затевает новый так называемый поход против России, было бы неплохо еще раз вспомнить историю и из нее почерпнуть, чем для них могут обернуться новые экспансионистские планы. Советуем им перестать тешить себя иллюзиями нанесения России, как они там говорят, стратегического поражения", - сказала Захарова на брифинге.