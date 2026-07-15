Захарова посоветовала "коалиции желающих" перестать тешиться иллюзиями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова посоветовала "коалиции желающих" вспомнить уроки истории и перестать тешить себя надеждами нанести стратегическое поражение России.
- Захарова назвала примечательным место проведения саммита "коалиции" в парижском Доме инвалидов, где похоронен Наполеон Бонапарт.
- Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", и назвал ее коалицией подстрекателей войны.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала так называемой "коалиции желающих", которая 13 июля собралась в Париже, чтобы обсудить поддержку Киева, вспомнить уроки истории и перестать тешить себя надеждами нанести стратегическое поражение России.
Захарова назвала примечательным место проведения саммита "коалиции" - в парижском Доме инвалидов, где похоронен Наполеон Бонапарт, который в свое время тоже собирал "коалицию желающих", но в итоге позорно проиграл войну с Россией.
"Тем, кто затевает новый так называемый поход против России, было бы неплохо еще раз вспомнить историю и из нее почерпнуть, чем для них могут обернуться новые экспансионистские планы. Советуем им перестать тешить себя иллюзиями нанесения России, как они там говорят, стратегического поражения", - сказала Захарова на брифинге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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