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Захарова посоветовала "коалиции желающих" перестать тешиться иллюзиями - РИА Новости, 15.07.2026
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16:44 15.07.2026
Захарова посоветовала "коалиции желающих" перестать тешиться иллюзиями

Захарова посоветовала "коалиции желающих" вспомнить историю

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова посоветовала "коалиции желающих" вспомнить уроки истории и перестать тешить себя надеждами нанести стратегическое поражение России.
  • Захарова назвала примечательным место проведения саммита "коалиции" в парижском Доме инвалидов, где похоронен Наполеон Бонапарт.
  • Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", и назвал ее коалицией подстрекателей войны.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала так называемой "коалиции желающих", которая 13 июля собралась в Париже, чтобы обсудить поддержку Киева, вспомнить уроки истории и перестать тешить себя надеждами нанести стратегическое поражение России.
Захарова назвала примечательным место проведения саммита "коалиции" - в парижском Доме инвалидов, где похоронен Наполеон Бонапарт, который в свое время тоже собирал "коалицию желающих", но в итоге позорно проиграл войну с Россией.
"Тем, кто затевает новый так называемый поход против России, было бы неплохо еще раз вспомнить историю и из нее почерпнуть, чем для них могут обернуться новые экспансионистские планы. Советуем им перестать тешить себя иллюзиями нанесения России, как они там говорят, стратегического поражения", - сказала Захарова на брифинге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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