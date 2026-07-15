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Захарова ответила на предложение переименовать Украину в Русь - РИА Новости, 15.07.2026
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12:28 15.07.2026 (обновлено: 12:29 15.07.2026)
Захарова ответила на предложение переименовать Украину в Русь

Захарова ответила на предложение Тарасюка переименовать Украину в Русь

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала предложение экс-главы МИД Украины Бориса Тарасюка переименовать страну в Русь.
  • Она задалась вопросом, значит ли это, что киевский режим отказывается от "укров".
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости предложение экс-главы МИД Украины Бориса Тарасюка переименовать Украину в Русь.
"То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"?", - ответила она.
Бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк заявил, что в случае переименования государства предложил бы назвать его Русью. По его словам, подобное название связано с историей Киевской Руси.
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