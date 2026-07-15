Захарова ответила на предложение переименовать Украину в Русь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова прокомментировала предложение экс-главы МИД Украины Бориса Тарасюка переименовать страну в Русь.
- Она задалась вопросом, значит ли это, что киевский режим отказывается от "укров".
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости предложение экс-главы МИД Украины Бориса Тарасюка переименовать Украину в Русь.
"То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"?", - ответила она.
Бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк заявил, что в случае переименования государства предложил бы назвать его Русью. По его словам, подобное название связано с историей Киевской Руси.
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16 апреля, 18:35