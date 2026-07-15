Краткий пересказ от РИА ИИ Британские власти рассматривают возможность замены изображений выдающихся деятелей на банкнотах, включая Уинстона Черчилля и Джейн Остин, на представителей меньшинств, в том числе ЛГБТ*-активистов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такую инициативу свидетельством "абсолютной деградации" Запада.

По словам Захаровой, подобные инициативы являются показателем "перепрошивки общества" и смещения фокуса западных элит в сторону определенных тем.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Инициатива британских властей заменить изображения выдающихся деятелей, включая экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля и писательницу Джейн Остин, на представителей ЛГБТ* является свидетельством "абсолютной деградацией" Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ведущий в эфире радио Sputnik упомянул сообщения о том, что кабинет министров Великобритании предлагал Банку Англии включить в будущие выпуски банкнот больше изображений представителей разных меньшинств, включая ЛГБТ*-активистов.

"Это дело каждой страны - кого размещать на банкнотах, это во-первых. А во-вторых, это очень показательно: как говорится, кто у вас на банкнотах, того вы и возводите в герои и водружаете на пьедесталы. Это очень репрезентативная история", - сказала Захарова в эфире.

Как уточнила дипломат, подобные инициативы являются показателем "перепрошивки общества". Западные элиты, по ее словам, постоянно смещают фокус в сторону тем "ниже пояса, поверх голов и поверх всего остального".

"Это один из ярчайших признаков того, о чем мы говорим, - абсолютной деградации этого западного меньшинства", - подчеркнула дипломат.

Банк Англии в марте сообщил, что спустя более 50 лет принял решение обновить дизайн банкнот, заменив исторических личностей на них изображениями дикой природы. В июне издание Telegraph уточнило, что Банк Англии обновил дизайн банкнот, заменив на них изображения Уинстона Черчилля, Джейн Остин и математика Алана Тьюринга, потому что эти личности вызывают споры и являются противоречивыми.