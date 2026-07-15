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Захарова оценила идею замены Черчилля на ЛГБТ* на купюрах Британии - РИА Новости, 15.07.2026
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09:56 15.07.2026
Захарова оценила идею замены Черчилля на ЛГБТ* на купюрах Британии

Захарова назвала деградацией идею замены Черчилля на ЛГБТ на купюрах Британии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские власти рассматривают возможность замены изображений выдающихся деятелей на банкнотах, включая Уинстона Черчилля и Джейн Остин, на представителей меньшинств, в том числе ЛГБТ*-активистов.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такую инициативу свидетельством "абсолютной деградации" Запада.
  • По словам Захаровой, подобные инициативы являются показателем "перепрошивки общества" и смещения фокуса западных элит в сторону определенных тем.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Инициатива британских властей заменить изображения выдающихся деятелей, включая экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля и писательницу Джейн Остин, на представителей ЛГБТ* является свидетельством "абсолютной деградацией" Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ведущий в эфире радио Sputnik упомянул сообщения о том, что кабинет министров Великобритании предлагал Банку Англии включить в будущие выпуски банкнот больше изображений представителей разных меньшинств, включая ЛГБТ*-активистов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
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"Это дело каждой страны - кого размещать на банкнотах, это во-первых. А во-вторых, это очень показательно: как говорится, кто у вас на банкнотах, того вы и возводите в герои и водружаете на пьедесталы. Это очень репрезентативная история", - сказала Захарова в эфире.
Как уточнила дипломат, подобные инициативы являются показателем "перепрошивки общества". Западные элиты, по ее словам, постоянно смещают фокус в сторону тем "ниже пояса, поверх голов и поверх всего остального".
"Это один из ярчайших признаков того, о чем мы говорим, - абсолютной деградации этого западного меньшинства", - подчеркнула дипломат.
Банк Англии в марте сообщил, что спустя более 50 лет принял решение обновить дизайн банкнот, заменив исторических личностей на них изображениями дикой природы. В июне издание Telegraph уточнило, что Банк Англии обновил дизайн банкнот, заменив на них изображения Уинстона Черчилля, Джейн Остин и математика Алана Тьюринга, потому что эти личности вызывают споры и являются противоречивыми.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
Уинстон Черчилль - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
СМИ: в Британии убрали с банкнот Черчилля, Остин и Тьюринга
6 июня, 06:05
 
В миреВеликобританияРоссияУинстон ЧерчилльМария ЗахароваАлан Тьюринг
 
 
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