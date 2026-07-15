Рейтинг@Mail.ru
Захарова сравнила "коалицию желающих" с Содомом - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 15.07.2026
Захарова сравнила "коалицию желающих" с Содомом

Захарова сравнила "коалицию желающих" с жителями Содома и Гоморры

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова провела параллель между "коалицией желающих" и библейскими городами Содом и Гоморра.
  • По ее словам, в названии "коалиции желающих" отсутствует конкретика и есть "некая диковатость".
  • Дипломат пояснила, что библейское сравнение отражает проблему расчеловечивания и агрессии.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела параллель между "коалицией желающих" и библейскими городами Содом и Гоморра, где жители, внешне сохраняя человеческий облик, стремились совершить насилие над всеми приходящими.
По ее словам, в самом названии объединения есть "некая диковатость", в нем отсутствует конкретика: там нет дополнения - не сказано "мира", "переговоров", "гармонии", "стабильности", "безопасности", просто "коалиция желающих".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Захарова рассказала, что мешает Западу признать ошибки и раскаяться
15 апреля, 09:11
"У меня все время было ощущение, что что-то мне это напоминает. Хочу подчеркнуть, что это моя личная метафора, мое личное ощущение, но мне это напоминает Содом и Гоморру", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Как пояснила дипломат, библейское сравнение отражает проблему расчеловечивания, когда жители городов буквально озверели, хотя внешне сохраняли человеческий облик.
"Каждый, кто приходил в город, становился жертвой их безумной агрессии… Они начинали возжелать любого приходящего в город. А что значит "возжелать"? Совершить над ним насилие. И каждый в этом подразумевал что-то свое - таким ли или сяким образом. Но именно желание совершить над каждым, кто в этот город приходит, насилие, агрессию. Некий такой звериноподобный акт", - подчеркнула она.
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Аналитик прокомментировал решение Болгарии выйти из "коалиции желающих"
08:54
 
В миреРоссияПарижКиевДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала