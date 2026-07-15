Захарова сравнила "коалицию желающих" с Содомом

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова провела параллель между "коалицией желающих" и библейскими городами Содом и Гоморра.

По ее словам, в названии "коалиции желающих" отсутствует конкретика и есть "некая диковатость".

Дипломат пояснила, что библейское сравнение отражает проблему расчеловечивания и агрессии.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела параллель между "коалицией желающих" и библейскими городами Содом и Гоморра, где жители, внешне сохраняя человеческий облик, стремились совершить насилие над всеми приходящими.

По ее словам, в самом названии объединения есть "некая диковатость", в нем отсутствует конкретика: там нет дополнения - не сказано "мира", "переговоров", "гармонии", "стабильности", "безопасности", просто "коалиция желающих".

"У меня все время было ощущение, что что-то мне это напоминает. Хочу подчеркнуть, что это моя личная метафора, мое личное ощущение, но мне это напоминает Содом и Гоморру", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik

Как пояснила дипломат, библейское сравнение отражает проблему расчеловечивания, когда жители городов буквально озверели, хотя внешне сохраняли человеческий облик.

"Каждый, кто приходил в город, становился жертвой их безумной агрессии… Они начинали возжелать любого приходящего в город. А что значит "возжелать"? Совершить над ним насилие. И каждый в этом подразумевал что-то свое - таким ли или сяким образом. Но именно желание совершить над каждым, кто в этот город приходит, насилие, агрессию. Некий такой звериноподобный акт", - подчеркнула она.

Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.