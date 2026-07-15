Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру предупредил, что россиянам, работающим в сфере высоких технологий, особенно связанным с криптовалютой и искусственным интеллектом, грозит задержание в странах Евросоюза для последующей выдачи в США.
- Эксперт считает, что в ряде случаев США запрашивали экстрадицию задержанных в странах ЕС россиян, чтобы пополнить свой "обменный фонд".
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россиянам, работающим в сфере высоких технологий, нужно особенно опасаться возможного задержания в странах Евросоюза для последующей выдачи в США, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист, оказывающий юридическую помощь гражданам России в Португалии, Алешандри Геррейру.
"Люди, связанные с технологиями, криптовалютой, сферой искусственного интеллекта, должны быть особенно настороже. Самые безобидные предлоги могут использоваться как ловушка для их задержания (С последующей экстрадицией в США. — Прим. ред.)", — сказал он.
Геррейру выразил уверенность, что в ряде случаев США запрашивали экстрадицию задержанных в странах ЕС россиян специально для того, чтобы пополнить свой "обменный фонд".
В мае директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев в разговоре с РИА Новости призвал сограждан помнить о риске задержания за границей и выдачи в США.
По информации МИД на март 2026 года, среди стран Евросоюза повышенный риск задержания россиян по запросам США есть в Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и на Кипре.