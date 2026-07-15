Юрист рассказал, кому из россиян может грозить задержание в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру предупредил, что россиянам, работающим в сфере высоких технологий, особенно связанным с криптовалютой и искусственным интеллектом, грозит задержание в странах Евросоюза для последующей выдачи в США.

Эксперт считает, что в ряде случаев США запрашивали экстрадицию задержанных в странах ЕС россиян, чтобы пополнить свой "обменный фонд".

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россиянам, работающим в сфере высоких технологий, нужно особенно опасаться возможного задержания в странах Евросоюза для последующей выдачи в США, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист, оказывающий юридическую помощь гражданам России в Португалии, Алешандри Геррейру.

"Люди, связанные с технологиями, криптовалютой, сферой искусственного интеллекта, должны быть особенно настороже. Самые безобидные предлоги могут использоваться как ловушка для их задержания (С последующей экстрадицией в США. — Прим. ред.)", — сказал он.

Геррейру выразил уверенность, что в ряде случаев США запрашивали экстрадицию задержанных в странах ЕС россиян специально для того, чтобы пополнить свой "обменный фонд".

В мае директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев в разговоре с РИА Новости призвал сограждан помнить о риске задержания за границей и выдачи в США.