В Кремле осудили желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Невозможно не осуждать желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

По данным официального портала статистики Латвии, в республике в 2024 году русские составляли 23,4% населения. На данный момент, по данным юридического бюро парламента Латвии, в латвийских СМИ доля содержания на русском языке составляет около 2,5%.