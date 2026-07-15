Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ невозможно не осуждать, так как это поражает в правах большое количество жителей страны.
- По данным официального портала статистики Латвии, в республике в 2024 году русские составляли 23,4% населения, а доля содержания на русском языке в латвийских СМИ составляет около 2,5%.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Невозможно не осуждать желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .
Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ.
"Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны", - сказал Песков журналистам.
По данным официального портала статистики Латвии, в республике в 2024 году русские составляли 23,4% населения. На данный момент, по данным юридического бюро парламента Латвии, в латвийских СМИ доля содержания на русском языке составляет около 2,5%.