Рейтинг@Mail.ru
В Кремле осудили желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 15.07.2026 (обновлено: 13:02 15.07.2026)
В Кремле осудили желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ

Песков прокомментировал идею Латвии исключить русский язык из СМИ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Башни московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ невозможно не осуждать, так как это поражает в правах большое количество жителей страны.
  • По данным официального портала статистики Латвии, в республике в 2024 году русские составляли 23,4% населения, а доля содержания на русском языке в латвийских СМИ составляет около 2,5%.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Невозможно не осуждать желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .
Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ.
"Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны", - сказал Песков журналистам.
По данным официального портала статистики Латвии, в республике в 2024 году русские составляли 23,4% населения. На данный момент, по данным юридического бюро парламента Латвии, в латвийских СМИ доля содержания на русском языке составляет около 2,5%.
Флаги Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В МИД рассказали о планах Прибалтики по депортации русскоязычных
9 июля, 22:50
 
ЛатвияВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала