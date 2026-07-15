В Якутии стартовало благоустройство 17 дворов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В рамках проекта, направленного на достижение целей национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в этом году в Якутии стартовало благоустройство 17 дворовых территорий, сообщает управление архитектуры и градостроительства при главе республики.
Там отметили, что конкурсный отбор проектов в рамках программы "Благоустройство дальневосточных дворов" состоялся в ноябре 2025 года на заседании межведомственной конкурсной комиссии проекта "Родные города и села". Всего на конкурс поступило 22 заявки от 18 городских округов, городских и сельских поселений. Общий объем финансирования в 2026 году составляет 112,1 миллиона рублей, в том числе 111 миллионов рублей — из федерального бюджета и 1,1 миллиона рублей — из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
В адресный перечень вошли дворовые территории в девяти населенных пунктах региона: Томпонский район, Сасыльский наслег — улица Зеленая, дом 8, улица Зеленая, дом 6/1. Нюрбинский район, город Нюрба — улица Пионерская, дома 67, 69, 71, 73. ГО "город Якутск" — улица Пушкина, 31 и 31/1, а также улица Строда, 10/3А и улица Заводская, 20/1. Нерюнгринский район, город Нерюнгри — проспект Дружбы Народов, дома 9, 13, 17, 19. Мегино-Хангаласский район, Жанхадинский наслег — улица Героя Попова, дом 19. Алданский район, город Алдан — улица Папышева, дом 30. Вилюйский район, город Вилюйск — улица Аммосова, дом 16а . Мегино-Кангаласский район, село Майя — улица Степанова, дом 10/1. Намский район, Хамагаттинский наслег — улица Березовая, дом 36.
Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства при главе Якутии, на сегодняшний день по всем дворам определены подрядные организации. Из 17 дворовых территорий заключены контракты на 16 объектов, один находится на стадии заключения контракта. По заключенным контрактам работы уже начаты — ведется подготовка площадок, закупка материалов, малых архитектурных форм и оборудования. Завершение благоустройства планируется до ноября 2026 года. Во дворах будет произведен ремонт проездов, парковок и тротуаров, обустройство детских и спортивных площадок, установка современного освещения и малых архитектурных форм. Особое внимание уделяется созданию безопасной и доступной среды для маломобильных граждан, озеленению и формированию зон отдыха.