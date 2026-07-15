В Якутии стартовало благоустройство 17 дворов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В рамках проекта, направленного на достижение целей национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в этом году в Якутии стартовало благоустройство 17 дворовых территорий, сообщает управление архитектуры и градостроительства при главе республики.

Там отметили, что конкурсный отбор проектов в рамках программы "Благоустройство дальневосточных дворов" состоялся в ноябре 2025 года на заседании межведомственной конкурсной комиссии проекта "Родные города и села". Всего на конкурс поступило 22 заявки от 18 городских округов, городских и сельских поселений. Общий объем финансирования в 2026 году составляет 112,1 миллиона рублей, в том числе 111 миллионов рублей — из федерального бюджета и 1,1 миллиона рублей — из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

В адресный перечень вошли дворовые территории в девяти населенных пунктах региона: Томпонский район, Сасыльский наслег — улица Зеленая, дом 8, улица Зеленая, дом 6/1. Нюрбинский район, город Нюрба — улица Пионерская, дома 67, 69, 71, 73. ГО "город Якутск" — улица Пушкина, 31 и 31/1, а также улица Строда, 10/3А и улица Заводская, 20/1. Нерюнгринский район, город Нерюнгри — проспект Дружбы Народов, дома 9, 13, 17, 19. Мегино-Хангаласский район, Жанхадинский наслег — улица Героя Попова, дом 19. Алданский район, город Алдан — улица Папышева, дом 30. Вилюйский район, город Вилюйск — улица Аммосова, дом 16а . Мегино-Кангаласский район, село Майя — улица Степанова, дом 10/1. Намский район, Хамагаттинский наслег — улица Березовая, дом 36.