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Выручка ОЭЗ Подмосковья приблизилась к 800 миллиардам рублей - РИА Новости, 15.07.2026
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Новости Подмосковья
 
12:14 15.07.2026
Выручка ОЭЗ Подмосковья приблизилась к 800 миллиардам рублей

Выручка резидентов подмосковных ОЭЗ приблизилась к 800 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиОЭЗ "Дубна"
ОЭЗ Дубна - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
ОЭЗ "Дубна". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выручка резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья нарастающим итогом составила 789 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Если говорить о совокупном объеме выручки резидентов за все время работы, то нарастающим итогом для ОЭЗ "Дубна" она составила почти 411 миллиардов рублей, ОЭЗ "Исток" – 255 миллиардов рублей, а ОЭЗ "Ступино Квадрат" – 113 миллиардов рублей. Только за первый квартал 2026 года выручка резидентов подмосковных ОЭЗ составила 41,2 миллиарда рублей", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Число резидентов шести подмосковных ОЭЗ постоянно растет. Так, в этом году статус резидента ОЭЗ получили еще 13 компаний.
Резиденты ОЭЗ получают расширенный пакет налоговых преференций, что в среднем позволяет компаниям сократить свои первоначальные вложения примерно на 30%. Для них действует пониженная ставка налога на прибыль, а также на разные периоды отменяются налоги на имущество, транспорт и землю. Кроме того, компании освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС.
 
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