Выручка ОЭЗ Подмосковья приблизилась к 800 миллиардам рублей

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выручка резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья нарастающим итогом составила 789 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Если говорить о совокупном объеме выручки резидентов за все время работы, то нарастающим итогом для ОЭЗ "Дубна" она составила почти 411 миллиардов рублей, ОЭЗ "Исток" – 255 миллиардов рублей, а ОЭЗ "Ступино Квадрат" – 113 миллиардов рублей. Только за первый квартал 2026 года выручка резидентов подмосковных ОЭЗ составила 41,2 миллиарда рублей", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Число резидентов шести подмосковных ОЭЗ постоянно растет. Так, в этом году статус резидента ОЭЗ получили еще 13 компаний.