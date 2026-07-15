Свердловские врачи спасли челюсть пациента от растворения кистой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи медицинского центра «Бонум» удалили гигантскую кисту из нижней челюсти 52-летнего жителя Свердловской области.
- Киста истончила костные стенки челюсти до размеров менее одного миллиметра, что создавало риск перелома от незначительной нагрузки.
- Специалисты выполнили малоинвазивную операцию, после которой начался активный рост кости, а полное восстановление займет от полутора до двух лет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Врачи медицинского центра "Бонум" удалили у 52-летнего жителя Свердловской области гигантскую кисту, из-за которой костные стенки его челюсти истончились до размеров менее одного миллиметра и ему стало сложно открывать рот, сообщает пресс-служба минздрава региона.
По данным министерства, киста годами разрасталась в нижней челюсти 52-летнего местного жителя, истончив костные стенки до размеров менее миллиметра. При этом мужчина даже не подозревал, что может получить перелом челюсти даже от незначительной нагрузки.
В Омске врачи извлекли клеща из века пятилетней девочки
14 июля, 11:59
"Кто-то скажет, что этого не может быть, что костная ткань не способна разрушаться незаметно. По факту внутренняя оболочка кисты постоянно вырабатывает жидкость. Она накапливается внутри полости и создает давление на окружающую костную ткань. Постепенно начинают сдавливаться мелкие сосуды, питающие кость, и костная ткань медленно рассасывается", - цитирует пресс-служба челюстно-лицевого хирурга центра "Бонум" Валерии Готлиб.
В министерстве уточнили, что к врачам мужчина обратился только когда ему стало сложно открывать рот и появился дискомфорт в челюсти. Компьютерная томография показала, что киста распространилась от коренных зубов до области височно-нижнечелюстного сустава, на этом фоне у пациента снизился иммунитет и началось воспаление.
"Чтобы сохранить собственную кость пациента, специалисты без единого разреза на лице пациента выполнили малоинвазивную операцию — марсупиализацию кисты с одновременным удалением причинного зуба мудрости. После этого в полость кисты установили специальную дренажную трубку, которая предотвращала накопление жидкости и устраняла избыточное давление. Ее расположение позволило пациенту жевать и говорить без помех" - говорится в сообщении.
Спустя три месяца после операции стал заметен активный рост кости, а полное восстановление по прогнозам врачей займет от полутора до двух лет, отметили в минздраве.