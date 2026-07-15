Свердловские врачи спасли челюсть пациента от растворения кистой

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи медицинского центра «Бонум» удалили гигантскую кисту из нижней челюсти 52-летнего жителя Свердловской области.

Киста истончила костные стенки челюсти до размеров менее одного миллиметра, что создавало риск перелома от незначительной нагрузки.

Специалисты выполнили малоинвазивную операцию, после которой начался активный рост кости, а полное восстановление займет от полутора до двух лет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Врачи медицинского центра "Бонум" удалили у 52-летнего жителя Свердловской области гигантскую кисту, из-за которой костные стенки его челюсти истончились до размеров менее одного миллиметра и ему стало сложно открывать рот, сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, киста годами разрасталась в нижней челюсти 52-летнего местного жителя, истончив костные стенки до размеров менее миллиметра. При этом мужчина даже не подозревал, что может получить перелом челюсти даже от незначительной нагрузки.

"Кто-то скажет, что этого не может быть, что костная ткань не способна разрушаться незаметно. По факту внутренняя оболочка кисты постоянно вырабатывает жидкость. Она накапливается внутри полости и создает давление на окружающую костную ткань. Постепенно начинают сдавливаться мелкие сосуды, питающие кость, и костная ткань медленно рассасывается", - цитирует пресс-служба челюстно-лицевого хирурга центра "Бонум" Валерии Готлиб.

В министерстве уточнили, что к врачам мужчина обратился только когда ему стало сложно открывать рот и появился дискомфорт в челюсти. Компьютерная томография показала, что киста распространилась от коренных зубов до области височно-нижнечелюстного сустава, на этом фоне у пациента снизился иммунитет и началось воспаление.

"Чтобы сохранить собственную кость пациента, специалисты без единого разреза на лице пациента выполнили малоинвазивную операцию — марсупиализацию кисты с одновременным удалением причинного зуба мудрости. После этого в полость кисты установили специальную дренажную трубку, которая предотвращала накопление жидкости и устраняла избыточное давление. Ее расположение позволило пациенту жевать и говорить без помех" - говорится в сообщении.