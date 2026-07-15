Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 465 военных, 15 автомобилей и боевую машину РСЗО "Бастион" в зоне действий группировки войск "Восток".
- Бойцы нанесли поражение противнику в Днепропетровской и Запорожской областях.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 465 военных, 15 авто и боевую машину РСЗО "Бастион" в зоне действий группировки войск "Восток", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 465 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион" и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Восток" нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Барвиновка, Егоровка, Новосолошино, Никольское и Новое Поле Запорожской области.
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