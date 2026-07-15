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Волочкова опровергла сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 15.07.2026
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23:57 15.07.2026
Волочкова опровергла сообщения о своей госпитализации

Волочкова опровергла сообщения о госпитализации после операции на ноге

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Балерина Анастасия Волочкова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации.
  • Балерина проходила плановый осмотр в ЦИТО, во время которого обнаружились проблемы со здоровьем.
  • Врачи рекомендовали Волочковой взять творческую паузу из-за риска серьезных осложнений.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о якобы госпитализации, уточнив, что она всего лишь проходила плановый осмотр после перенесенной операции на ноге.
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Ранее ряд СМИ сообщали, что Волочкова была экстренно госпитализирована из-за осложнений после перенесенной операции.
"Какая госпитализация? Я только что была на мероприятии, где виделась с любимыми друзьями. Там было много журналистов, видимо, опять все перевернули. Я просто ездила на плановый осмотр в ЦИТО. Так получилось, что во время осмотра профессор обнаружил серьезную гематому. В итоге мне диагностировали надрыв мышцы из-за моих растяжек. Слишком много провела концертов и слишком рано вышла на сцену", - сказала она в беседе с РИА Новости.
Балерина добавила, что сейчас врачи рекомендуют ей взять творческую паузу и временно отказаться от выступлений, поскольку существует риск серьезных осложнений.
"Мои снимки отправили врачам в Германию и нашим специалистам. Все просят меня отдохнуть, а для меня это беда. Я так старалась, так рвалась на сцену. Я же трудоголик, перфекционист, не могу без сцены и любимых зрителей. Завтра поеду на терапию", - заключила она.
В феврале Волочкова перенесла операцию по удалению косточки на ноге в одной из клиник Германии. Травма была получена балериной из-за загруженного графика.
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