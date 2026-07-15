Волочкова опровергла сообщения о своей госпитализации

"Какая госпитализация? Я только что была на мероприятии, где виделась с любимыми друзьями. Там было много журналистов, видимо, опять все перевернули. Я просто ездила на плановый осмотр в ЦИТО. Так получилось, что во время осмотра профессор обнаружил серьезную гематому. В итоге мне диагностировали надрыв мышцы из-за моих растяжек. Слишком много провела концертов и слишком рано вышла на сцену", - сказала она в беседе с РИА Новости.