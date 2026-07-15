Вэнс назвал условие, при котором операция против Ирана будет полезной

Краткий пересказ от РИА ИИ Вэнс считает, что операция против Ирана будет полезной, если Тегеран обяжется в долгосрочной перспективе не пытаться восстановить потенциал для создания ядерного оружия.

По словам Вэнса, США сейчас сосредоточены на том, как не допустить восстановления ядерных объектов Ирана, и он не согласен с мнением, что с Ираном нельзя вести переговоры.

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Операция против Ирана будет полезной, если в результате удастся добиться от Тегерана долгосрочного отказа от создания ядерного оружия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если нам удастся создать такие условия, при которых Иран обязался бы не только не иметь ядерного оружия сейчас, но и в долгосрочной перспективе не пытаться восстановить потенциал для его создания, то да, я считаю, что это было бы полезным результатом", - сказал Вэнс в эфире подкаста Джо Рогана

По словам вице-президента, Штаты сейчас сосредоточены на том, как не допустить восстановления ядерных объектов Ирана. При этом он не согласен с мнением, что с Ираном нельзя вести переговоры, добавил Вэнс.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.