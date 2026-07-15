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Вэнс назвал условие, при котором операция против Ирана будет полезной - РИА Новости, 15.07.2026
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22:43 15.07.2026
Вэнс назвал условие, при котором операция против Ирана будет полезной

Вэнс: операция против Ирана будет полезной, если Тегеран откажется от ЯО

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс считает, что операция против Ирана будет полезной, если Тегеран обяжется в долгосрочной перспективе не пытаться восстановить потенциал для создания ядерного оружия.
  • По словам Вэнса, США сейчас сосредоточены на том, как не допустить восстановления ядерных объектов Ирана, и он не согласен с мнением, что с Ираном нельзя вести переговоры.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Операция против Ирана будет полезной, если в результате удастся добиться от Тегерана долгосрочного отказа от создания ядерного оружия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Если нам удастся создать такие условия, при которых Иран обязался бы не только не иметь ядерного оружия сейчас, но и в долгосрочной перспективе не пытаться восстановить потенциал для его создания, то да, я считаю, что это было бы полезным результатом", - сказал Вэнс в эфире подкаста Джо Рогана.
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По словам вице-президента, Штаты сейчас сосредоточены на том, как не допустить восстановления ядерных объектов Ирана. При этом он не согласен с мнением, что с Ираном нельзя вести переговоры, добавил Вэнс.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.
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