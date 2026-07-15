В Подмосковье выпустили порядка 1,4 млн литров винодельческой продукции

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Объем производства винодельческой продукции в Подмосковье составил порядка 1,4 миллиона литров по итогам пяти месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в регионе виноделие постепенно формируется как отдельное направление агропромышленного комплекса. Подмосковные производители используют современные технологии, работают с адаптированными к местному климату сортами винограда, а также развивают разные подходы к созданию продукции.

"Мы видим потенциал виноделия в Подмосковье и рассматриваем разные модели, в том числе создание собственных виноградников и переработку винограда из южных регионов России. С учетом близости к крупному рынку сбыта такая модель может быть экономически и логистически оправданной", — указал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.

Он также отметил важность того, чтобы развитие отрасли сопровождалось продуманными мерами господдержки. Формировать их будут совместно с профессиональным и экспертным сообществом, опираясь на практический опыт производителей.