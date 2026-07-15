Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье выпустили порядка 1,4 млн литров винодельческой продукции - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:16 15.07.2026
В Подмосковье выпустили порядка 1,4 млн литров винодельческой продукции

В Московской области произвели около 1,4 млн литров винодельческой продукции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВино
Вино - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Объем производства винодельческой продукции в Подмосковье составил порядка 1,4 миллиона литров по итогам пяти месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, в регионе виноделие постепенно формируется как отдельное направление агропромышленного комплекса. Подмосковные производители используют современные технологии, работают с адаптированными к местному климату сортами винограда, а также развивают разные подходы к созданию продукции.
"Мы видим потенциал виноделия в Подмосковье и рассматриваем разные модели, в том числе создание собственных виноградников и переработку винограда из южных регионов России. С учетом близости к крупному рынку сбыта такая модель может быть экономически и логистически оправданной", — указал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
Он также отметил важность того, чтобы развитие отрасли сопровождалось продуманными мерами господдержки. Формировать их будут совместно с профессиональным и экспертным сообществом, опираясь на практический опыт производителей.
В ведомстве уточнили, что основной объем выпуска обеспечивают предприятия вторичного виноделия. Вместе с тем в Подмосковье развиваются хозяйства, производящие вина из собственного винограда и сырья с арендованных участков южных регионов.
Магазин беспошлинной торговли - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Правительство отозвало проект о продаже алкоголя в duty free, пишут СМИ
9 июля, 09:10
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Вино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала