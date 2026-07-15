Британия обвинила КСИР в причастности к нападениям в Европе

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Великобритания обвиняет силы "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) в причастности к нападениям в Европе, в связи с чем в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар, следует из заявления британского ведомства.

Отмечается, что временного поверенного в делах Ирана Али Насимфара вызвали в британский МИД в связи с нападениями, которые совершались в Европе в период между мартом и маем и якобы координировались силами "Кудс".