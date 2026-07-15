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Британия обвинила КСИР в причастности к нападениям в Европе - РИА Новости, 15.07.2026
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02:57 15.07.2026
Британия обвинила КСИР в причастности к нападениям в Европе

МИД Британии обвинил КСИР в причастности к нападениям в Европе

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания обвиняет силы «Кудс» КСИР в причастности к нападениям в Европе.
  • Временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар был вызван в британский МИД 14 июля.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Великобритания обвиняет силы "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) в причастности к нападениям в Европе, в связи с чем в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар, следует из заявления британского ведомства.
"Сегодня (14-го июля - ред.) Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании вызвало иранского поверенного в Лондоне в ответ на роль сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции в руководстве прокси-группами для проведения серии атак в Европе", - говорится в публикации министерства на сайте британского правительства.
Отмечается, что временного поверенного в делах Ирана Али Насимфара вызвали в британский МИД в связи с нападениями, которые совершались в Европе в период между мартом и маем и якобы координировались силами "Кудс".
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В миреИранВеликобританияЕвропаКорпус стражей исламской революции
 
 
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