Финансист объяснила, что делать с зарплатной картой после увольнения

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"Особый случай — кредитные карты и кредиты, оформленные на льготных условиях. После увольнения ставка может быть пересмотрена в сторону повышения — это прямо прописано в договоре, но многие узнают об этом только при списании очередного платежа", — предупредила Белянчикова.