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Финансист объяснила, что делать с зарплатной картой после увольнения - РИА Новости, 15.07.2026
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03:18 15.07.2026
Финансист объяснила, что делать с зарплатной картой после увольнения

Белянчикова: после увольнения зарплатная карта переводится на стандартный тариф

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После увольнения зарплатная карта переводится на стандартный тариф.
  • При переходе на него обслуживание карты может стать платным, и можно потерять некоторые выгоды, например, высокий кешбэк.
  • После увольнения может быть пересмотрена в сторону повышения ставка по кредитным картам и кредитам, оформленным на льготных условиях.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. После увольнения зарплатная карта не блокируется, а переводится на стандартный тариф. О том, что меняется и как избежать проблем, агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
После исчезновения преимуществ зарплатного клиента обслуживание может стать платным и вы потеряете некоторые выгоды, например, высокий кешбэк, указала она.
«
"Особый случай — кредитные карты и кредиты, оформленные на льготных условиях. После увольнения ставка может быть пересмотрена в сторону повышения — это прямо прописано в договоре, но многие узнают об этом только при списании очередного платежа", — предупредила Белянчикова.
Поэтому после увольнения следует проверить тарифы, отключить ненужные автоплатежи (коммуналка, подписки, кредиты), которые могут увести карту в минус, и либо закрыть счёт, либо сохранить карту, если обслуживание осталось бесплатным.
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