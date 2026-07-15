На ЗАЭС назвали убийство Яковлева преступлением, не имеющим оправданий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате теракта.
- Пресс-служба ЗАЭС назвала убийство атомщика преступлением, которому нет оправданий, и призвала сотрудников и жителей Энергодара к единству и сплоченности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Убийство в результате теракта главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева является преступлением, которому нет оправданий, говорится в сообщении пресс-службы ЗАЭС.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Убийство атомщика - это преступление, которому невозможно найти оправдание", - говорится в сообщении пресс-службы станции в канале в "Макс".
На станции также обратились ко всем сотрудникам и жителям Энергодара.
"Наш ответ на террор - единство. Наш ответ на попытки запугать - сплоченность. Мы должны поддержать друг друга, сохранить верность своему делу и вместе встать стеной на защиту нашей станции, нашего города и людей, которые каждый день обеспечивают их безопасную жизнь" , - добавляется в сообщении.