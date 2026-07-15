На ЗАЭС назвали убийство Яковлева преступлением, не имеющим оправданий

"Наш ответ на террор - единство. Наш ответ на попытки запугать - сплоченность. Мы должны поддержать друг друга, сохранить верность своему делу и вместе встать стеной на защиту нашей станции, нашего города и людей, которые каждый день обеспечивают их безопасную жизнь" , - добавляется в сообщении.