Игдисамов назвал реальными шансы ЦСКА попасть на пьедестал РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов считает, что клуб способен попасть на пьедестал в сезоне-2026/27 РПЛ с нынешним составом.
- ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте в чемпионате России, набрав 51 очко.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. ЦСКА реально способен попасть на пьедестал в сезоне-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) с нынешним составом, заявил РИА Новости главный тренер московского футбольного клуба Дмитрий Игдисамов.
ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте в чемпионате России, набрав 51 очко.
"Вполне реально, - ответил Игдисамов на вопрос о том, осуществима ли цель попасть на пьедестал с нынешним составом. - Но понятно, что работа по трансферам тоже идет".
Федоров рассказал о работе в штабе Никитина в ЦСКА
14 июля, 20:32