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Игдисамов назвал реальными шансы ЦСКА попасть на пьедестал РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
11:12 15.07.2026 (обновлено: 12:12 15.07.2026)
Игдисамов назвал реальными шансы ЦСКА попасть на пьедестал РПЛ

Игдисамов: ЦСКА реально может попасть на пьедестал РПЛ с нынешним составом

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкДмитрий Игдисамов
Дмитрий Игдисамов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Дмитрий Игдисамов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов считает, что клуб способен попасть на пьедестал в сезоне-2026/27 РПЛ с нынешним составом.
  • ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте в чемпионате России, набрав 51 очко.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. ЦСКА реально способен попасть на пьедестал в сезоне-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) с нынешним составом, заявил РИА Новости главный тренер московского футбольного клуба Дмитрий Игдисамов.
ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте в чемпионате России, набрав 51 очко.
"Вполне реально, - ответил Игдисамов на вопрос о том, осуществима ли цель попасть на пьедестал с нынешним составом. - Но понятно, что работа по трансферам тоже идет".
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