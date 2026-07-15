ЦИК заверил список кандидатов в Госдуму от "Коммунистов России"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Коммунисты России", решение приняли члены ЦИК на заседании.

Партия на съезде 28 июня утвердила свою предвыборную программу под названием "Коммунисты за Победу и Советскую власть!". Кроме того, съезд выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.