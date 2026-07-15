Рейтинг@Mail.ru
ЦИК заверил список кандидатов в Госдуму от "Коммунистов России" - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
11:31 15.07.2026
ЦИК заверил список кандидатов в Госдуму от "Коммунистов России"

ЦИК заверил списки кандидатов "Коммунистов России" на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПодача документов в ЦИК партией "Коммунисты России" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва
Подача документов в ЦИК партией Коммунисты России для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Подача документов в ЦИК партией "Коммунисты России" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия заверила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам партии "Коммунисты России".
  • "Коммунисты России" предоставили в Центральную избирательную комиссию РФ документы для заверения списков кандидатов 9 июля, а на заседании 11 июля ЦИК известил партию о выявленных недостатках.
  • Партия "Коммунисты России" на съезде 28 июня утвердила свою предвыборную программу под названием "Коммунисты за Победу и Советскую власть!".
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Коммунисты России", решение приняли члены ЦИК на заседании.
Члены Центризбиркома приняли соответствующие постановления в среду. "Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании.
"Коммунисты России" предоставили в Центральную избирательную комиссию РФ документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва 9 июля. На заседании 11 июля ЦИК известил партию о выявленных недостатках.
Партия на съезде 28 июня утвердила свою предвыборную программу под названием "Коммунисты за Победу и Советскую власть!". Кроме того, съезд выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Бюллетени - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
ЦИК выявил недостатки в документах партии "Родина"
12 июля, 17:54
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир ПутинГосдума РФКоммунисты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала