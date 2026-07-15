ЦИК заверил список кандидатов в Госдуму от "Коммунистов России"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия заверила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам партии "Коммунисты России".
- "Коммунисты России" предоставили в Центральную избирательную комиссию РФ документы для заверения списков кандидатов 9 июля, а на заседании 11 июля ЦИК известил партию о выявленных недостатках.
- Партия "Коммунисты России" на съезде 28 июня утвердила свою предвыборную программу под названием "Коммунисты за Победу и Советскую власть!".
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Коммунисты России", решение приняли члены ЦИК на заседании.
Члены Центризбиркома приняли соответствующие постановления в среду. "Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании.
"Коммунисты России" предоставили в Центральную избирательную комиссию РФ документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва 9 июля. На заседании 11 июля ЦИК известил партию о выявленных недостатках.
Партия на съезде 28 июня утвердила свою предвыборную программу под названием "Коммунисты за Победу и Советскую власть!". Кроме того, съезд выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
ЦИК выявил недостатки в документах партии "Родина"
12 июля, 17:54