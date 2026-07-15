Партии предоставили в ЦИК более 8,7 тысячи документов кандидатов на выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политические партии предоставили в ЦИК более 8,7 тысячи комплектов документов кандидатов на выборы в Госдуму.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Политические партии предоставили в ЦИК более 8,7 тысячи комплектов документов кандидатов на выборы в Госдуму, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Всего за это время было представлено 8 796 комплектов документов. Если считать постранично, по листам, то это 135 922 листа. Я так вот прикинула, поделила на 12 дней, это свыше где-то 11 300 с лишним листов в день. Это не просто листы, а это набор сведений, которые надо было тщательно проверить", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября 2026 года.
Глава государства ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.