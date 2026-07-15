Арестованный в Армении Царукян прокомментировал закрытие его предприятий

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян задержан Следственным комитетом Армении 6 июля по обвинениям в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупных размерах.

После задержания Гагика Царукяна принадлежащие ему предприятия были опечатаны, что привело к приостановке их деятельности.

Гагик Царукян назвал приостановку деятельности предприятий ударом по бизнесу и выразил надежду на то, что работе предприятий не будут чинить препятствия.

ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Находящийся под арестом лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян назвал приостановление деятельности аффилированных с ним предприятий ударом по бизнесу.

Царукян был задержан Следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах, защита назвала обвинения абсурдными. Через день суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.

"Для меня в эти дни самым болезненным является то, что на всех связанных со мной предприятиях люди лишились возможности ходить на работу, зарабатывать свой хлеб. Работающие, созидающие предприятия остановлены. Понимаете ли вы, какой это удар по целым отраслям бизнеса в масштабах страны и какой это удар для людей, которые зарабатывают честным трудом?" - говорится в заявлении Царукяна, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.

По его словам, возбужденное против него несправедливое дело не имеет никакого отношения к этим учреждениям. "Все знают, что я очень давно вышел из управления этими предприятиями, не имею никакого отношения к их текущим вопросам и не вмешивался в их работу. Тем не менее, всем понятно и то, что незаконная приостановка деятельности этих предприятий осуществляется для того, чтобы причинить мне боль. Я хочу выразить надежду, что в конце концов восторжествует разум и работе этих предприятий не будут чинить препятствия", - отметил Царукян.

Он добавил, что эти компании обеспечивают работой тысячи людей, с ними связаны десятки тысяч других партнеров, чей бизнес в этот период также сильно страдает. "Все это действительно наносит огромный ущерб и работающим гражданам, и нашей стране в целом", - отметил оппозиционер.